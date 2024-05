Continua il programma di rinnovamento di Android Auto che ora è disponibile con la versione 11.9, ecco come installare il nuovo update ora in fase di rilascio

Fonte: 123rf Android Auto si aggiorna con la versione 11.9

Continua il programma di rinnovamento di Android Auto che, in queste ore, registra l’arrivo di un nuovo aggiornamento. La versione del sistema di infotainment di Google è in fase di distribuzione. Il nuovo update porta Android Auto alla versione 11.9. Si tratta della versione definitiva dell’aggiornamento che era stato rilasciato alcuni giorni fa agli utenti iscritti al canale beta di Android Auto. La nuova versione del software di Google si concentra su una serie di ottimizzazioni che seguono la versione 11.8 rilasciata nelle scorse settimane.

Le novità di Android Auto 11.9

Per il momento, come da tradizione quando non si tratta di aggiornamenti importanti, in gergo “major update, Google non ha rilasciato un changelog con le novità introdotte nella versione 11.9 di Android Auto. Si tratta, in ogni caso, di un ulteriore passo in avanti per la piattaforma software, con un miglioramento delle prestazioni e, soprattutto, con un’ottimizzazione nel funzionamento generale, con l’obiettivo di eliminare bug di vario tipo e mantenere elevato il livello di sicurezza nell’utilizzo di app di navigazione, di fruizione di contenuti multimediali o anche di app per tutor e autovelox.

Ricordiamo che il precedente aggiornamento di Android Auto aveva introdotto alcuni miglioramenti per la funzionalità Non disturbare oltre alla possibilità di utilizzare la modalità Buio sul display dell’auto in modo indipendente dallo smartphone. Le principali novità per Android Auto arriveranno nel corso dei prossimi mesi con l’arrivo di un vero e proprio restyling, che seguirà lo stile Material You che caratterizza anche il sistema operativo Android su smartphone e tablet, nelle sue ultime evoluzioni, e le varie applicazioni di Google oltre che i servizi dell’azienda accessibili via web.

I primi elementi del restyling sono già stati introdotti nel canale beta ma non sono ancora disponibili nella versione stabile, disponibile per tutti gli utenti, di Android Auto. Con l’arrivo della versione 12.0, quindi, di potrebbe essere un aggiornamento più significativo per Android Auto, che continua il suo programma di rinnovamento con l’obiettivo di garantire agli utenti la possibilità di usare il telefono in auto senza mani. Sarà necessario attendere le prossime settimane per maggiori informazioni in merito.

Come aggiornare Android Auto

L’aggiornamento alla versione 11.9 di Android Auto è attualmente in fase di rilascio e arriverà a tutti gli utenti nel giro di pochi giorni. Nella maggior parte dei casi, non è necessario effettuare alcuna operazione: l’app di Android Auto installata sullo smartphone, infatti, si aggiorna in automatico appena viene notificata la disponibilità della nuova versione.

È possibile, però, anche verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento alla nuova versione tramite il Google Play Store. La procedura è molto semplice: basta accedere allo smartphone e aprire l’app del Play Store, andando poi a digitare nella barra di ricerca “Android Auto”.

A questo punto, è sufficiente premere sull’icona dell’app e accedere così alla scheda di Android Auto del Play Store, dove verificare tutte le caratteristiche dell’applicazione. In questa scheda, è possibile anche controllare l’eventuale disponibilità dell’aggiornamento che permetterà di scaricare e installare la versione 11.9. Se disponibile, basterà una pressione dell’apposito tasto per avviare il download dell’aggiornamento.