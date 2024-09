Sofia Goggia cede al fascino del Ducati Scrambler Icon: la campionessa plurimedagliata di sci non vede l'ora di saltare in sella alla moto nelle sue avventure

Fonte: Ufficio Stampa Ducati/Getty Images Il Ducati Scrambler Icon di Sofia Goggia si destreggia sia tra i sentieri urbani sia nell'off-road

Nella grande famiglia Ducati c’è spazio anche per i grandi campioni sportivi, come Sofia Goggia. La sciatrice ha, infatti, scelto uno Scrambler Icon per vivere al massimo la sua forte passione nutrita nei confronti delle due ruote. Tra le migliori esponenti della disciplina dell’epoca attuale, la portacolori azzurra vanta un ricco palmares in bacheca.

Collezionista seriale di titoli

Tra le vette più alte toccate nel corso della sua folgorante carriera, spiccano una medaglia d’oro e un argento olimpico, oltre a due medaglie mondiali e quattro Coppe del Mondo di discesa libera. Insomma, ci troviamo dinanzi a una stella assoluta, che dà lustro all’intero Paese. Nello sci il Belpaese è sempre stata una fucina di talenti, capaci di regolare spesso e volentieri i principali rivali.

La maestria dei predecessori è stata ereditata da Sofia Goggia, fiera bergamasca, ma il cui cuore è almeno in parte trapiantato in Emilia-Romagna. Proprio lì nascono le produzioni di Ducati, che la affascinano fin da piccola.

Ora, però, è il momento di dire basta al semplice ruolo di spettatrice. Rimanere confinata ai lati della pista si scontra col suo carattere, volitivo e intraprendente. Occorreva attendere l’occasione giusta, manifestatasi sotto forma dello Scrambler Icon. Fondata sui valori di gioia, libertà e self-expression, la due ruote ha stregato pure Sofia Goggia.

Il nome della sciatrice è solo l’ultimo dei VIP della penisola (e non) che hanno deciso di accordare fiducia al marchio di Borgo Panigale. Prima di lei, aveva meravigliato il modello acquistato da Stefano Accorsi, uno dei volti più apprezzati del cinema italiano.

Diffusore di adrenalina

La scintilla è scattata subito. Ispirato al modello degli anni Settanta, il serbatoio a goccia, il manubrio largo e la sella comoda attribuiscono un look inconfondibile. Il telaio in tubi d’acciaio, la forcella a steli rovesciati e il monoammortizzatore posteriore regolabile assicurano un’ottima maneggevolezza. L’estetica e lo stile inconfondibile della ‘Next-Gen Scrambler’ soddisfano l’esigenza di riempire le giornate con emozioni, anche nelle giornate meno impegnative.

Mentre affronta le pause dalle competizioni, potrà provare un differente tipo di adrenalina. Il motore Desmodue dell’ultimo capitolo sa senz’altro assecondarne l’attitudine per la velocità, bicilindrico a L, 803 cc ed Euro 5. Offre un equilibrio tra potenza e guidabilità, caratterizzato da una coppia corposa ai bassi regimi.

Ma è giusto la punta dell’iceberg. In aggiunta, le tecnologie preposte alla sicurezza, come l’ABS Cornering, il Ducati Traction Control e due Riding Mode (Active e Journey) aiutano a godersi appieno le emozioni, senza pensieri. All’insegna del divertimento, il nuovo acquisto promette di regalarle tanto divertimento.

“Sono appassionata delle due ruote sin da bambina – rivela Sofia Goggia -. Lo Scrambler Icon è una moto che rispecchia la mia personalità e la utilizzerò per muovermi in agilità e con stile in città. Ringrazio Ducati per questa bellissima partnership che mi rende orgogliosa”.

In sella al suo Scrambler, Sofia Goggi si apprestare a trasformare ogni viaggio in un’avventura. D’ora in avanti, pure i momenti di pausa dalle gare si prospettano elettrizzanti. Sia nei tratti urbani sia nelle gite fuori porta, saprà ingannare la noia sul nascere.