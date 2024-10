Fonte: Ufficio Stampa Ducati

Ducati rinnova la sua gamma con l’annuncio della nuova serie speciale Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition. Si tratta di una limited edition di uno dei modelli più apprezzati della gamma della Casa di Borgo Panigale che quest’anno compie i suoi primi 10 anni. Il modello svelato oggi, che sarà prodotto in tiratura limitata, è stato realizzato in collaborazione con il partner Rizoma, che da anni collabora con Ducati nello sviluppo di nuove moto e che, in quest’occasione, ha contributo per la prima volta alla realizzazione di un modello di serie. Vediamo i dettagli dell’ultima arrivata della gamma di Ducati.

Una nuova limited edition

La nuova Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition viene definita dalla stessa Casa italiana come una “Ducati da collezione“. Tutti gli elementi della limited edition sono stati studiati da Rizoma che ha lavorato a stretto contato con il Centro Stile Ducati per reinterpretare la Scrambler in occasione del suo decimo anniversario. L’obiettivo era quello di creare un progetto unico, che esaltasse il carattere e lo stile iconico del modello di Ducati, che arriverà in due varianti inedite nel 2025.

Il modello frutto di questo lavoro propone un nuovo stile, che alterna le colorazioni Stone White, nero e Metal Rose che danno vita a contrasti unici, esaltando le linee di Scrambler. Si tratta, a tutti gli effetti, di una reinterpretazione di un modello di successo con Rizoma che è riuscita a proporre un approccio diverso per un modello iconico che, anche se proposto in una nuova veste, si conferma unico nel suo genere.

La tinta nera, nella Rizoma Edition, diventa una base su cui aggiungere gli elementi Metal Rose, che vengono proposti per coperchi, pedana e parabrezza, e, in contrasto, le finiture Stone White, colorazione che caratterizza il parafango oltre che la copertura del serbatoio. Dal punto di vista tecnico, invece, non ci sono novità. La limited edition conferma tutti gli aspetti tecnici che hanno contribuito al successo della Ducati Scrambler. A spingere la moto, quindi, c’è sempre il motore bicilindrico Desmodue, in grado di garantire una potenza massima di 73 CV.

Andrea Ferraresi, direttore Strategy e Centro Stile Ducati, ha commentato con queste parole il lavoro svolto da Rizoma nello sviluppo di una nuova versione di Scrambler: “Rizoma è riuscita nel difficile compito di reinterpretare Scrambler mantenendone inalterata l’essenza. Sono rimasto colpito dal rigore formale, dalla cura dei dettagli e dalla pulizia del trattamento, anche cromatico, che Rizoma ha inserito sul concept che poi è diventata questa versione celebrativa del decimo anniversario di Scrambler.” Ducati, anche con questa serie speciale, continua il suo programma di innovazione della gamma, recentemente aggiornata con la Nuova Panigale V4 e sempre pronta a registrare l’arrivo di ulteriori nuovi modelli in grado di sorprendere ed esaltare lo stile unico delle produzioni Ducati.

Disponibilità e prezzo

La Nuova Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition sarà realizzata in edizione limitata. La Casa italiana, infatti, produrrà soltanto 500 esemplari di questa modo realizzata in collaborazione con Rizoma. Tutti gli esemplari saranno numerati. Il nuovo modello appena annunciato sarà disponibile a partire dal mese di marzo del 2025. Maggiori dettagli in merito al prezzo della nuova serie speciale arriveranno nel corso delle prossime settimane, in parallelo all’apertura degli ordini.