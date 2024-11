Ducati è protagonista a EICMA con tutte le novità della gamma 2025: ci sono anche alcuni modelli che debuttano in pubblico per la prima volta alla fiera milanese

L’edizione 2024 di EICMA vede Ducati come grande protagonista. Lo stand della Casa italiana alla fiera milanese dedicata al mondo delle due ruote è il palcoscenico giusto per il debutto delle novità Ducati per il 2025. In rampa di lancio ci sono le nuove Panigale V2 e Streetfighter V2 a cui si affiancano diverse altre novità che andranno ad arricchire la gamma della Casa nel corso dei prossimi mesi. Ducati è presente a EICMA con un’area molto grande e con vari eventi dedicati agli appassionati. Per scoprire le novità Ducati è possibile recarsi al Padiglione 15, presso lo stand N02.

Le novità Ducati a EICMA

Dopo la presentazione avvenuta nei giorni scorsi, debuttano in pubblico a EICMA 2024 le nuove Panigale V2, la Panigale più leggera di sempre, e Streetfighter V2 2025. Per entrambi i modelli c’è il nuovo motore Ducati V2, che pesa solo 54,4 chilogrammi e che viene proposto in due diverse configurazioni, una da 120 CV e una da 115 CV.

Lo stand Ducati ospita anche la Panigale V4, già accolta con grande successo da pubblico e critica lo scorso mese di luglio. La moto viene proposta nelle versioni V4, V4 S e anche in un’inedita versione pensata per l’uso in pista, per esaltare la ciclistica completamente rivista e le soluzioni elettroniche come il Ducati Vehicle Observer (DVO) e il Race eCBS.

Per gli appassionati, inoltre, Ducati ha portato a EICMA 2024 anche la famiglia Multistrada, protagonista di un recente lancio internazionale e composta dai modelli V4 e V4S oltre che dalla V4 Pikes Peak. Non può mancare, inoltre, uno spazio dedicato a Scrambler con le nuove Icon Dark e Full Throttle a cui si affianca la Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition svelata alcune settimane fa e che sarà prodotta in appena 500 esemplari numerati.

A completare a gamma Ducati troviamo la famiglia Hypermotard con la la 950 RVE e la 698 Mono nelle due versioni, standard ed RVE. C’è anche la DesertX con i modelli Rally e il nuovo Discovery. Presenti anche il Diavel V4 oltre che il Monter, sia in versione Standard che in versione SP. Da notare anche la presenza della e-Bike Powerstage RR.

Spazio anche al mondo delle corse

Lo stand Ducati a EICMA 2024 dedica uno spazio anche al mondo delle corse con la DesmosediciGP di Pecco Bagnaia che, questa stagione, ha ottenuto più vittorie in assoluto in Moto GP (anche se il pilota italiano è secondo in classifica). C’è spazio anche per la Panigale V4 R che ha permesso a Ducati di conquistare il suo ventesimo titolo mondiale in Superbike. Da segnalare anche il prototipo elettrico V21L, protagonista del FIM Enel MotoE World Championship, e la Desmo450 MX, vincitrice al debutto in MX1.