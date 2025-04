Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati Ducati e Lamborghini ancora insieme per una super edizione speciale

Alla Milano Design Week i riflettori sono piombati sulla presentazione della collezione inedita di Ducati e Lamborghini. Lo stile tagliante e spigoloso della Casa di Sant’Agata Bolognese ha impreziosito, nei colori, la spettacolare Ducati Panigale V4. La supersportiva è stata svelata in una tinta audace che riprende quella della Revuelto. Si tratta di due opere d’arte in movimento che tutto il mondo ci invidia. Le due eccellenze del Made in Italy rappresentano il cuore pulsante della tradizione della Motor Valley. Il leggendario motore V12 aspirato di Lamborghini e il Desmosedici di Ducati racchiudono il non plus ultra della tecnologia nostrana.

In passato Ducati e Lamborghini avevano elaborato la Streetfighter V4 e la Diavel 1260, ispirate, rispettivamente, alla Huracàn Sto ed alla Siàn Fkp 37. La Panigale V4 S rappresenta il laboratorio ideale per esprimere la creatività brutale della Casa del Toro. La Ducati sprigiona una potenza di 218,5 cavalli, garantita da una messa a punto speciale del Desmosedici e dall’adozione di un silenziatore Akrapovic in titanio e fibra di carbonio. Il peso è calato di 2 kg rispetto al modello di derivazione, arrivando a quota 185 kg, per un rapporto peso potenza di 1,18 CV/kg.

Bellezza ed esclusività in una unica tinta

Dalla collaborazione tra il Centro stile Ducati e quello Lamborghini è nata la speciale colorazione con tocchi di Verde Scandal su una base in fibra di carbonio a vista. Il verde, storicamente, ha impreziosito la livrea della Miura. “Con la Panigale V4 Lamborghini la collaborazione tra queste due icone della Motor Valley si arricchisce di un nuovo capitolo che conferma e rafforza i valori che ci ispirano: eccellenza italiana, sportività e prestazioni con un design sempre distintivo – ha dichiarato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati – Ci siamo ispirati alla Lamborghini Revuelto associando così i modelli più esclusivi e rappresentativi delle due aziende. Questa scelta conferma il nostro desiderio costante di offrire agli appassionati oggetti unici, da collezione, di straordinaria bellezza e in grado di regalare le più forti emozioni di guida“.

Spiccano sui modelli i richiami di Grigio Telesto e Grigio Acheso, altre due tinte emblematiche del carattere Lamborghini. Il lavoro stilistico è completato da altri richiami ai componenti distintivi della Revuelto, ovvero i cerchi in alluminio forgiato, il codino e le appendici aerodinamiche. Spicca la targhetta con numerazione progressiva di ciascun esemplare sulla piastra di sterzo e nel cruscotto con animazione specifica. Il reparto di personalizzazione Ad Personam si è, veramente, superato.

Ducati Panigale e Lamborghini Revuelto: tra eleganza e performance

La prima supersportiva ibrida HPEV (High Performance Electrified Vehicle) della storia Lamborghini, nuovo punto di riferimento in termini prestazionali, garantisce un piacere di guida estremo. Sotto il cofano c’è una cavalleria impressionante, grazie all’unione tra un 12 cilindri classico e tre motori elettrici ad alta densità. Si ottengono così 1015 CV complessivi, godibili con un innovativo cambio trasversale a doppia frizione. La Revuelto vanta un’accelerazione da 0 in 100 km/h in appena 2,5 secondi e raggiunge una velocità massima di oltre 350 km/h. Inoltre, si è arrivati al miglior rapporto peso/potenza nella storia della Casa del Toro: 1,75 kg/CV.

“Quando due design inconfondibili come quelli di Lamborghini e Ducati si incontrano, non può che nascere un progetto di successo, espressione dei valori di italianità e bellezza che ci contraddistinguono. Con questa collaborazione, Ducati ha saputo interpretare e tradurre lo spirito di sportività estrema ed esclusività di Revuelto, riprendendo sulla moto dettagli ed elementi identificativi del nostro DNA stilistico, dando vita a un oggetto unico che unisce performance, emozione e carattere in puro stile Lamborghini“, ha annunciato Stephan Winkelmann, Chairman and CEO Automobili Lamborghini.