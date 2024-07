Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati Esordio per la nuova super sportiva Ducati Panigale V4

La Ducati World Premiere 2025 ci ha regalato un momento emozionante, quello che è coinciso con la presentazione della nuova Ducati Panigale V4, una moto sensazionale rivista nel design, nella base tecnica e nell’ergonomia. Questa super sportiva stradale è quanto di più vicino a una belva da MotoGP come la Desmosedici. Per tutti gli amanti delle moto di Borgo Panigale, è arrivato il momento di tornare ad esaltarsi sognando un po’ a occhi aperti.

Il cuore pulsante è il motore Desmosedici Stradale

La Panigale V4 neonata ha un peso sulla bilancia di appena 187 chilogrammi, due in meno rispetto al modello precedente, oltre a guadagnare una carenatura ispirata alla Ducati 916 e alla 1098, che abbassa del 4% la resistenza aerodinamica con le ali a doppio profilo integrate alle forme del frontale, conservando invariato il contributo in termini di deportanza rispetto al modello precedente.

Il cuore pulsante è, invece, il motore Desmosedici Stradale da 1.103 cm³, che in questa versione rispetta le restringenti normative Euro5+. La riduzione delle emissioni inquinanti e acustiche è stata ottenuta insieme a un aumento delle prestazioni, con una potenza che tocca quota 216 CV (159 kW) a 13.500 giri/minuto. Un risultato ottenuto grazie a diverse evoluzioni nelle componenti interne che offrono una performance globalmente superiore, grazie anche a un alleggerimento di 1 kg per il peso del motore, con benefici importanti a livello di riduzione delle inerzie. Inoltre, potenza e coppia possono crescere ancora raggiungendo rispettivamente i 228 CV e i 127,8 Nm adottando lo scarico full-racing Ducati Performance by Akrapovič.

Ergonomia a prova di qualunque pilota

Le principali modifiche ruotano attorno alla sella e al serbatoio. Partendo dalla prima, questa possiede adesso una conformazione più larga, mentre la zona con texture nera nei punti di contatto di cosce e ginocchia del pilota con il serbatoio è contraddistinta da una texture che permette spostamenti più agevoli del corpo quando si sposta il corpo all’indietro, abbassando la tendenza all’avanzamento del pilota in staccata. Il serbatoio, invece, sfoggia una nuova forma, che offre una zona di calzata diversa rispetto alla versione precedente.

Ulteriori migliorie per la nuova Ducati Panigale V4

Gli ingegneri di Ducati hanno apportato a un’evoluzione ciclistica molto importante per la Panigale V4 2025, figlia dell’esperienza maturata in MotoGP e Superbike. La nuova Panigale V4 conserva come elemento stressato della ciclistica il motore Desmosedici Stradale, a cui si collega il telaio Front Frame in alluminio rivisto nella rigidezza laterale. Il telaietto anteriore è in tecnopolimero. Grandi passi in avanti anche a livello di elettronica, cosa che permette alla sportiva italiana di raggiungere nuovi livelli assoluti.

“La missione di Ducati è quella di arricchire la vita delle persone attraverso moto tecnologicamente sofisticate e caratterizzate da una bellezza sensuale”, ha dichiarato Claudio Domenicali presentando la moto durante il primo episodio della Ducati World Première 2024 che ha fatto da antipasto al World Ducati Week. “Poche moto come la nuova Panigale V4, la settima generazione delle Ducati Superbike, realizzano questa missione. Una moto che continua una storia fatta di successi e di modelli indimenticabili, e che rappresenta la massima espressione dei nostri valori di Style, Sophistication e Performance”, ha aggiunto il CEO Ducati. La magia di questa moto è solo al primo passo, ma già promette bene.