La nuova creatura di Borgo Panigale, Ducati Streetfighet V4, si presenta come un concentrato di finissima tecnica per raggiungere prestazioni superlative

La Ducati Streetfighter V4 2025 si presenta come una naked sportiva di altissimo livello, combinando la potenza bruta della Panigale V4 con un design aggressivo e una maggiore attenzione al comfort del pilota. Nata dalla “Fight Formula” applicata alla superbike di punta Ducati, la Streetfighter V4 spinge i limiti della categoria, offrendo prestazioni da brivido sia in pista che su strada.

Ducati Streetfigher V4: cuore Desmosedici

Il motore Desmosedici Stradale, derivato direttamente dalla MotoGP, rappresenta il cuore pulsante della Ducati Streetfighter V4. Questo V4 da 90° con distribuzione desmodromica eroga 214 CV a 13.500 giri e una coppia massima di 12,2 kgm a 11.250 giri. La stretta parentela con il motore della Panigale V4 è evidente, con differenze minime dovute principalmente all’aspirazione. Per la prima volta su una Streetfighter, l’adozione di cornetti di aspirazione a lunghezza variabile ottimizza la potenza e la guidabilità. Gli amanti delle prestazioni estreme possono optare per lo scarico racing Ducati Performance by Akrapovič, che porta la potenza massima a 226 CV.

Il design della Streetfighter V4 è un’esplosione di aggressività e funzionalità. Le linee tese e spigolose, il frontale minaccioso dominato dal nuovo proiettore full-LED e il codino affilato le conferiscono un aspetto pronto a scattare. Le ali biplano, tratto distintivo del modello, sono state ridisegnate per una maggiore efficacia aerodinamica, garantendo 17 kg di deportanza a 270 km/h. Il serbatoio da 16 litri, stretto e scolpito, si integra perfettamente con il codino allungato e la sella passeggero ribassata, contribuendo a un’ergonomia sportiva e a un look ancora più aggressivo.

Ergonomia sportiva e comfort

La posizione di guida, derivata da quella della Panigale V4, è stata ottimizzata per migliorare il controllo e il comfort, soprattutto per i piloti più alti. Il manubrio è stato avvicinato al pilota di 10 mm, mentre le pedane sono state abbassate e avanzate, offrendo una postura più naturale e rilassata senza compromettere la luce a terra. Il gruppo sella-serbatoio, con una maggiore abitabilità e un profondo incavo per il casco, garantisce maggiore libertà di movimento e comfort.

La ciclistica della Streetfighter V4 è un concentrato di tecnologia derivata direttamente dalla Panigale V4. Il telaio Front Frame, più leggero e con rigidezze rimodulate, offre maggiore feeling in curva e precisione di guida. Il forcellone bibraccio Ducati Hollow Symmetrical Swingarm migliora la trazione in uscita di curva e il feedback al pilota. La Streetfighter V4 S è equipaggiata con sospensioni Öhlins NIX/TTX di terza generazione, regolabili elettronicamente per adattarsi a diversi stili di guida e condizioni del fondo stradale.

Tecnologia al servizio del pilota

La Streetfighter V4 2025 vanta un pacchetto elettronico di ultima generazione, tra cui il Ducati Vehicle Observer, algoritmo derivato dalla MotoGP che ottimizza le strategie dei controlli elettronici. Il sistema frenante Brembo con pinze HypureTM, più leggere e performanti, garantisce frenate potenti e modulabili. Il sistema Race eCBS con funzionalità Cornering, sviluppato in collaborazione con Bosch, migliora la stabilità in frenata sia su strada che in pista. Il nuovo cruscotto da 6,9″ con tecnologia Optical Bonding offre una visualizzazione chiara e leggibile in ogni condizione. L’interfaccia utente propone diverse modalità di visualizzazione (Infomode) per adattarsi all’utilizzo stradale o in circuito.

Disponibilità e versioni

La Ducati Streetfighter V4 2025 sarà disponibile nelle versioni V4 e V4 S, quest’ultima dotata di sospensioni Öhlins, cerchi forgiati e batteria al litio. Entrambe le varianti saranno inizialmente proposte in configurazione monoposto, con il kit passeggero disponibile come accessorio. La Ducati Streetfighter V4 2025 si mostra come una naked sportiva senza compromessi, in grado di offrire un’esperienza di guida adrenalinica e al contempo confortevole. La combinazione di potenza, tecnologia e design raffinato la rende un’opzione irresistibile per i motociclisti più esigenti.