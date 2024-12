Fonte: Ufficio Stampa Ducati Il Model Yaer 2025 è ordinabile

Il Ducati Diaver V4 con l’arrivo del Model Year 2025 che segna un importante aggiornamento per la Muscle Roadster della Casa italiana che, fin dal debutto commerciale, avvenuto nell’oramai lontano 2011, è riuscita a convincere gli appassionati, grazie a uno stile unico e in grado di abbinare eleganza, sportività e un design muscoloso. Con il nuovo Model Year, Diaver V4 si aggiorna proponendo una nuova livrea che rappresenta un vero e proprio omaggio alla storica dell’azienda con sede a Borgo Panigale. Si tratta di un aggiornamento importante per Ducati che continua a rinnovare la sua gamma dopo le tante novità lanciate nel corso degli ultimi mesi. Vediamo i dettagli completi in merito.

Arriva il Model Year 2025

Il nuovo Model Year 2025 rappresenta un importante aggiornamento per il Ducati Diaver V4. Tra le novità introdotte dall’azienda, che ha anche svelato la Nuova Ducati Multistrada V2 oltre alla Ducati Streetfighter V4, c’è, infatti, la nuova livrea Black Roadster, presentata in occasione di Intermot 2024 e realizzata da Centro Stile Ducati. La livrea utilizza alcuni colori “storici” per Ducati con il Racing Yellow, riservato ad alcuni elementi della carrozzeria come il serbatoio, e che si affianca al nero e al grigio titanio. C’è anche un nuovo rivestimento per la sella oltre a un gruppo ottico posteriore con matrice di LED puntiformi posizionata sotto il codone.

Un altro elemento centrale del progetto Ducati Diaver V4 2025 è rappresentato dal propulsore. LaMuscle Roadster della Casa italiana, infatti, è dotata del motore V4 Granturismo da 1.159 cm3. Il motore in questione è derivato dal Desmosedici che viene utilizzato sulle Ducati in MotoGP. Si tratta, quindi, di un’unità ad altissime prestazioni che può garantire una potenza massima di ben 168 CV. Da segnalare anche i cerchi in lega a cinque razze oltre a uno pneumatico posteriore da 240/45.

Il nuovo Model Year 2025 segue un biennio di grandi successi per Diaver V4 che ha ricevuto una lunga serie di riconoscimenti come:

il Good Design Award dal “Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design”

la Special Mention nella categoria Excellent Product Design ai German Design Awards 2024

il “Best of the best” in occasione della prestigiosa rassegna Red Dot Award 2024

La nuova versione della Muscle Roadster raccoglie l’eredità dei modelli precedenti e punta a esaltare ancora di più lo stile unico del modello.

Disponibilità e prezzo

La Nuova Ducati Diaver V4 Model Year 2025 è già disponibile sul configuratore del sito ufficiale Ducati. I clienti, quindi, possono iniziare a ordinare la nuova evoluzione della moto della Casa italiana, con consegne previste nel corso dei primi mesi del 2025. Per quanto riguarda il prezzo, la Muscle Roadster è oggi ordinabile con un prezzo di listino di 27.290 euro. Per la versione con la nuova livrea Black Roadster, invece, che con la colorazione standard Ducati Red, bisogna mettere in conto una spesa aggiuntiva di 300 euro. Naturalmente, sono disponibili tantissimi accessori con cui personalizzazione, nei minimi dettagli, il modello. Tramite il sito di Ducati è possibile anche prenotare un test drive, in modo da poter toccare con mano le potenzialità uniche e il carattere che solo un modello come Diaver V4 riesce a trasmettere agli appassionati.