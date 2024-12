Fonte: Ufficio Stampa Ducati Il peso cala di 18 chilogrammi

Continuano le novità in casa Ducati che ha scelto Intermot, il Salone di Colonia, per mostrare in pubblico la Nuova Ducati Multistrada V2. La crossover di media cilindrata, pensata per tutti gli appassionati del motore bicilindrico, si rinnova con il modello 2025 che introduce diversi miglioramenti, puntando forte sulla leggerezza e, quindi, anche sulla semplicità di guida, tratti caratteristici di questo modello Ducati. Vediamo i dettagli completi in merito.

La più leggera

La Nuova Ducati Multistrada V2 è stata progettata, come sottolineato dalla Casa italiana, intorno al motore Ducati V2 e al suo telaio monoscocca in alluminio. Rispetto al modello precedente, la Multistrada V2 è ora più leggera di 18 chilogrammi raggiungendo i 199 chilogrammi in ordine di marcia, senza carburante. Per la versione V2 S, con sospensioni semiattive a controllo elettronico Ducati Skyhook Suspension, invece, il peso è di appena 202 chilogrammi. Come evidenziato dalla stessa Ducati, questo peso rappresenta un valore record e rende la nuova crossover il modello più leggero della sua categoria garantendo maneggevolezza e tanta semplicità anche nelle manovre da fermo e a bassa velocità.

Un motore da record

Uno dei segreti del progetto di Ducati è rappresentato dal motore Ducati V2. Si tratta di un bicilindrico a V di 90° da 890 cc. Il propulsore ha una fasatura variabile dell’aspirazione IVT e si caratterizza per un peso di soli 54,9 chilogrammi, dando un contributo fondamentale alla riduzione del peso della moto. In termini di prestazioni, invece, il motore è in grado di erogare 115 CV a 10.750 giri e 92 Nm di coppia a 8.250 giri/minuto.

Il dato sulla coppia motrice è molto interessante. Ducati, infatti, ha confermato che il motore riesce a garantire più del 70% della coppia massima già a partire da 3.500 giri. In aggiunta, durante l’esercizio tra i 3.500 e gli 11.000 giri, la coppia non scende mai al di sotto del 75% del valore massimo raggiungibile dal propulsore.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati

Il motore, inoltre, è stato progettato per garantire un’erogazione fluida grazie a una combustione regolare ai bassi regimi di funzionamento. Da segnalare anche una nuova rapportatura del cambio, realizzata in modo specifico per la Multistrada. La moto può sfruttare una prima e una seconda più corte per migliorare l’utilizzabilità. Sfruttando il sistema Ducati Quick Shift 2.0, inoltre, si registra una cambiata più veloce.

La Nuova Ducati Multistrada V2, inoltre, è dotata di un cruscotto con display TFT da 5 pollici, con interfaccia rinnovata. Ci sono, inoltre cinque Riding Mode (Sport, Touring, Urban, Enduro e Wet) che intervengono su elementi come l’ABS cornering, il Ducati Traction Control (DTC), il Ducati Wheelie Control (DWC) e l’Engine Brake Control (EBC).

Per i clienti ci sarà anche la possibilità e personalizzare questi parametri, ottimizzandone il funzionamento. Da segnalare anche quattro Power Mode diversi per il motore. La dotazione di serie della moto comprende il Cruise Control oltre alla presa USB integrata nella plancia. C’è spazio anche per il sistema Ducati Brake Light EVO. Con la versione V2 S è incluso anche il Ducati Multimedia System , con navigazione turn by turn.

Disponibilità

La Nuova Ducati Multistrada V2, insieme alla versione V2 S, sarà disponibile sul mercato a partire da gennaio 2025, con anche una versione da 35 kW per i motociclisti con patente A2. Per la V2 è prevista la colorazioni Ducati Red mentre la V2 S sarà disponibile anche in Storm Green. I clienti potranno sfruttare i programmi 4EVER Ducati e Roadside Assistance che garantiscono garanzia di 4 anni con chilometraggio illimitato e assistenza stradale e vari servizi aggiuntivi.