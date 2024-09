Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati Ducati Pikes Peak: novità da Borgo Panigale

La Ducati negli ultimi anni ha visto il proprio brand crescere davvero a dismisura. Merito soprattutto dell’ottimo lavoro di marketing fatto da Audi, che l’ha acquistata a partire dal 2012. Naturalmente in tutto questo un ruolo chiave l’ha giocato anche l’impegno del Marchio in MotoGP e SBK che negli ultimi anni ha portato ad un’infinità di vittorie sia con Bagnaia che con Bautista.

In questo momento la Ducati è un po’ la Ferrari a due ruote e lo dimostrano i tanti ordini ricevuti in questi mesi per le loro moto. Proprio nei giorni scorsi la Casa Di Borgo Panigale ha deciso di presentare al mondo un nuovo modello: la Multistrada V4 My 2025 con novità che la rendono sofisticata, ma allo stesso tempo anche più efficiente lato consumi e molto confortevole. A questa è stata poi affiancata la presentazione anche della V4 Pikes Peak, una crossover nata per celebrare la Multistrada e i suoi successi sportivi.

La Multistrada V4 e V4S

Proprio come le MotoGP, questa nuova Multistrada V4 2025 è dotata di abbassatore Automatic Lowering Device che permette di essere ancora più piacevole da guidare su ogni tipo di tracciato. Come ogni Ducati che si rispetta il punto forte resta il motore che è un V4 Granturismo in versione Euro 5+ con deattivazione estesa. Questo particolare, stando ai dati della Casa di Borgo Panigale permette di avere una riduzione dei consumi del 6%. Il propulsore è capace di erogare ben 170 CV e per la manutenzione l’Azienda italiana consiglia il controllo del gioco valvole ogni 60.000 km e Oil Service ogni 15.000 km/24 mesi.

La Ducati mette a disposizione dei propri clienti due pacchetti: 4EVER Ducati e Roadside Assistance. Il primo permette di avere una garanzia per 4 anni a chilometri illimitati. Il secondo pacchetto, invece, aggiunge l’assistenza stradale, il trasporto per pilota e passeggero, ma non è tutto. I clienti, infatti, che sottoscrivono questo contratto avranno a disposizione anche un veicolo sostitutivo e il pernottamento in un hotel a 4 stelle. La Multistrada V4 2025 è ridisegnata e la vista frontale l’avvicina molto alla nuova Panigale V4.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati

La Multistrada V4 S, invece, è fatta per affrontare ogni tipo di tracciato. Dotata di sospensioni semiattive con controllo Skyhook DSS EVO e di funzionalità autolivellante, questa moto riesce a mantenere le stesse caratteristiche sia con un passeggero che con bagagli. Inoltre, grazie ad un pulsante dedicato, il rider riesce anche a gestire le sospensioni in movimento. La Multistrada V4 S è stata la prima moto al mondo ad avere un sistema radar anteriore e posteriore con supporto di sistemi Cruise Control Adattivo. Questo naturalmente aiuta tanto a rendere la guida meno faticosa sulle lunghe tratte. C’è poi la funzione Forward Collision Warning, che avvisa il pilota in caso di imminente collisione, inoltre durante la frenata d’emergenza si attivano anche gli indicatori di direzione per segnalare il pericolo ai veicoli che ci precedono.

Direttamente dalla MotoGP arriva anche il sistema Ducati Vehicle Observer che affina il controllo di trazione Ducati (DTC) e il controllo d’impennata (DWC) oltre naturalmente alle strategie dell’ABS Cornering. Il freno motore, invece, è “personalizzabile” su tre diversi livelli. La Multistrada V4 inoltre è dotata di un’inedita strategia rear-to-front che permette di ottimizzare la frenata quando si agisce sul comando posteriore.

Sul cruscotto invece, troviamo uno schermo TFT a colori da 6,5 pollici con un interfaccia totalmente nuova. La moto si può collegare allo smartphone per rispondere a telefonate e ascoltare musica collegandola ad un casco dotato di sistema interfono. La nuova Multistrada V4 2025 è offerta anche con i nuovi trim Sport Travel & Radar e Adventure Travel & Radar insieme ai già ben noti Radar e Travel & Radar. Per l’occasione Ducati ha anche realizzato alcuni capi d’abbigliamento per rendere l’esperienza con la Multistrada V4 completa al massimo.

La Pikes Peak

Per quanto riguarda la V4 Pikes Peak, invece, troviamo una moto orientata maggiormente al lato sportivo. Esteticamente colpisce immediatamente per i suoi cerchi da 17 pollici e la sua livrea ispirata alla MotoGP. Il forcellone monobraccio è un classico poi delle Pikes Peak, che per spingere sulla sua anima sportiva è dotata di silenziatore di serie in titanio Akrapovic. La forcella è invece Ohlins, mentre la sella presenta il logo V4 accompagnato dallo scudetto Ducati Corse immesso sul becco.

Sulla moto troviamo di serie montati pneumatici sportivi Pirelli Diablo Rosso IV, le dimensioni di questi ultimi sono: 120/70 anteriore e 190/55-17 posteriore con nuovi cerchi in alluminio a 5 razze. Le sospensioni Ohlins Smart EX 2.0 offrono maggiore sostegno nella guida sportiva e adattività in base allo stile di guida del pilota. Questa moto è poi dotata di EBC che si può regolare su 3 diversi livelli così da personalizzare il freno motore a seconda dei propri gusti di guida.

La nuova Multistrada V4 Pikes Peak offre maggiore ergonomia, studiata per dare il massimo controllo e ottimizzare gli angoli di piega. In particolare sono state rese le pedane più alte e arretrate, mentre è stato abbassato il manubrio e reso più stretto per avere un migliore feeling nella guida racing. Proprio come la V4S, anche la Pikes Peak offre il pacchetto più avanzato e sofisticato in termini sicurezza e tecnologia. Troviamo, infatti, la tecnologia radar di serie sia all’anteriore che al posteriore che abilita la funzione del Cruise Control Adattivo e del Blind Spot Detection, oltre naturalmente all’introduzione del Forward Collision Warning.

Infine, grazie ai nuovi gruppi di illuminazione Ducati Cornering Lights è più semplice illuminare la strada in notturna. Questo sistema, infatti, è studiato per ridurre il cono d’ombra davanti alla ruota anteriore. C’è poi come accessorio anche il fendinebbia posteriore. Per quanto concerne la disponibilità, la nuova Ducati Multistrada V4 Model Year 2025 sarà presente in concessionaria a partire da ottobre 2024. Le tre colorazioni sono: Ducati Red, Thrilling Black e Artic White.

Per quanto riguarda la Pikes Peak Model Year 2025, invece, sarà resa disponibile a partire dallo stesso periodo della Multistrada, ma con un solo allestimento che comprende il radar posteriore e anteriore di serie. Sui canali ufficiali del Marchio di Borgo Panigale si possono trovare i video di presentazione dei vari modelli con una visuale in dettaglio delle varie specifiche.