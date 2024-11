Fonte: Ufficio Stampa Platum Ad Eicma debutta uno scooter ispirato alla 500

Tra le novità svelate in occasione di EICMA 2024, in corso in queste ore a Milano, c’è spazio anche per il nuovo E-Moped 500. Si tratta di uno scooter, naturalmente elettrico al 100%, realizzato da Platum dopo un lavoro di sviluppo che ha impegnato anche Pininfarina, che ha realizzato il design del modello con il contributo anche del Centro Stile Fiat.

Il nuovo scooter viene prodotto, con la licenza Fiat, e si ispira in direttamente alla Fiat 500 Elettrica, la city car a zero emissioni che viene prodotta tra mille difficoltà nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Il modello in questione, quindi, omaggia un’icona della storia delle quattro ruote, come la 500, e riprende le linee e il carattere a zero emissioni dell’ultima versione della city car italiana.

La 500 diventa uno scooter

Platum è un’azienda specializzata nella realizzazione di veicoli dedicati alla micromobilità ed ha già prodotto e-bike e monopattini in partnership con diversi brand del mondo delle quattro ruote tra cui c’è anche la già citata Pininfarina con cui è stato realizzato un monopattino elettrico. In casa Stellantis, ad esempio, hanno già lavorato con Platum marchi come Lancia e Jeep. Oggi, con E-Moped 500, Platum compie un nuovo passo in avanti del suo programma di crescita. Lo scooter elettrico svelato a EICMA 2024 rappresenta un’aggiunta davvero interessante alla gamma.

Si tratta di un veicolo di categoria L3, guidabile quindi con la patente A1 già a partire da 16 anni. Lo scooter equivale a un 125 e, quindi, non può viaggiare su autostrade e tangenziali ed è pensato, in particolare, per chi ha bisogno di un veicolo comodo da usare in città. Secondo i dati tecnici forniti dall’azienda, lo scooter che si ispira alla 500 è dotato di un motore elettrico da 3 kW e di una batteria estraibile da 60V.

L’autonomia dichiarata è di 115 chilometri con una carica completa della batteria. Il dato si riferisce al ciclo misto. Nell’utilizzo in città è possibile mettere in conto un’autonomia leggermente superiore. Il peso complessivo sfiora i 100 chilogrammi e la velocità massima è di 80 km/h. Lo scooter è dotato di una ruota anteriore da 13 pollici.

Il design, realizzato da Pininfarina con il contributo del Centro Stile Fiat, rappresenta un richiamo diretto alla Fiat 500 elettrica, da poco svelata in un’inedita edizione speciale, e non solo per il logo. Lo scooter, infatti, riprende lo stile tipico dei gruppi ottici della vettura con un frontale che lo renderà facilmente riconoscibile.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo E-Moped 500 di Platum non si farà attendere troppo. Lo scooter, infatti, sarà pronto per la commercializzazione già nel corso del primo semestre del 2025. I dettagli precisi in merito alle tempistiche di lancio e alla modalità di distribuzione sul mercato verranno rivelati soltanto in un secondo momento.

Nel frattempo, però, è già confermato il prezzo. Lo scooter che omaggia la Fiat 500, infatti, sarà commercializzato con un prezzo di partenza di 4.999 euro. A disposizione della clientela, molto probabilmente, ci sarà una ricca gamma di accessori per arricchire e personalizzare il modello. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.