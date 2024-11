Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Moto Guzzi Moto Guzzi: debutta la nuova serie speciale

Per celebrare il bicentenario del Passo dello Stelvio, Moto Guzzi presenta la Stelvio Duecento Tributo, una versione speciale in edizione limitata della sua moderna adventure bike. Questa moto, che prende il nome dal celebre passo alpino, è progettata per viaggi senza confini e si distingue per la sua colorazione dedicata e un equipaggiamento completo. L’occasione per farla conoscere al grande pubblico è la nuova edizione di EICMA, la più importante rassegna dedicata al mondo delle due ruote.

Omaggio al Passo dello Stelvio: 2758 esemplari unici

La Stelvio Duecento Tributo è realizzata in edizione limitata a 2.758 esemplari, a simboleggiare l’altitudine del passo, 2.758 metri sul livello del mare, che lo rende il valico automobilistico più alto d’Italia. Il numero di serie di ogni esemplare è inciso sul riser del manubrio, rendendo ogni moto unica. La livrea della Stelvio Duecento Tributo è un omaggio agli elementi naturali. Il bianco della neve si fonde con grafiche blu e rosse, colori tipici dell’abbigliamento tecnico da montagna. Dettagli unici arricchiscono le grafiche, come il disegno che riproduce l’andamento dei tornanti e le coordinate geografiche del Passo dello Stelvio. La griglia di protezione del radiatore, con la firma stilizzata dell’aquila, sottolinea ulteriormente l’indole da viaggiatrice instancabile di questa moto.

Tecnologia avanzata per la sicurezza e il comfort

Basata sulla Stelvio PFF Rider Assistance Solution, la Duecento Tributo è equipaggiata con la piattaforma di assistenza alla guida basata sulla tecnologia Imaging Radar 4D sviluppata da Piaggio Fast Forward.

Questa tecnologia offre le seguenti funzioni di sicurezza attiva:

Forward Collision Warning (FCW): segnala l’avvicinamento repentino al veicolo che precede;

segnala l’avvicinamento repentino al veicolo che precede; Blind Spot Information System (BLIS): avvisa il pilota se un veicolo si trova nell’angolo cieco degli specchietti;

avvisa il pilota se un veicolo si trova nell’angolo cieco degli specchietti; Lane Change Assist (LCA): previene i cambi di corsia involontari dovuti a distrazione.

L’equipaggiamento di serie comprende anche:

manopole riscaldabili;

sella guidatore e passeggero comfort riscaldabili;

cavalletto centrale;

sensore di pressione pneumatici TPMS;

cambio Quick Shift bidirezionale;

piattaforma multimediale Moto Guzzi MIA35

Il motore bicilindrico a V

La Stelvio Duecento Tributo è spinta dal classico bicilindrico a V trasversale Moto Guzzi da 1042 cm³, raffreddato a liquido, con distribuzione bialbero a quattro valvole per cilindro. Questo motore eroga 115 CV a 8700 giri/minuto e una coppia di 10,7 kgm a 6750 giri/minuto.

La trasmissione è composta da:

frizione monodisco a secco;

cambio a sei marce;

trasmissione finale a cardano.

Ciclistica solida e affidabile per Moto Guzzi Stelvio Ducento Tributo

Il telaio in tubi di acciaio offre una solida base per affrontare qualsiasi percorso. La sospensione posteriore è affidata a un monoammortizzatore regolabile in estensione e precarico, mentre all’anteriore troviamo una forcella Sachs a steli rovesciati da 46 mm regolabile in estensione e precarico.

L’impianto frenante è composto da:

Due dischi anteriori da 320 mm;

Un disco posteriore da 280 mm;

Sistema ABS

Le ruote in lega leggera sono da 19″ all’anteriore e 17″ al posteriore, con pneumatici 120/70 e 170/60 rispettivamente.

Un tributo alla storia del motociclismo

La Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo non è solo una moto, ma un omaggio alla storia del motociclismo e all’emozione di guidare su strade leggendarie. Con la sua combinazione di stile, tecnologia e prestazioni, questa edizione limitata si rivolge ai motociclisti più esigenti che cercano un’esperienza di guida unica e indimenticabile.