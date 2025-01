Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Non solo due, ma anche quattro ruote: l’Italia è culla di una tradizione motociclistica che affonda le radici nel secolo scorso e mantiene la sua eccellenza nel panorama globale, grazie a marchi iconici e creazioni di alta qualità. Modelli competitivi e tecnologie all’avanguardia hanno lasciato un segno indelebile nella storia, rafforzando il suo primato nel settore. Per dare il miglior benvenuto al 2025, Verona ospita da venerdì 24 a domenica 26 gennaio un evento imperdibile per gli appassionati: il Motor Bike Expo.

Alla manifestazione, palcoscenico delle ultime novità, prendono parte anche due icone italiane: Aprilia e Moto Guzzi. Entrambe appartengono al Gruppo Piaggio, esempio di ingegno. Al Motor Bike Expo presentano il fiore all’occhiello delle loro proposte 2025, progettate per stupire gli appassionati, unendo stile e prestazioni.

Celebrazioni e nuovi traguardi

Per Aprilia, la cerimonia permette di onorare i traguardi nelle gare off-road. Il debutto della Tuareg Rally, ispirata alla moto da competizione, è tra i momenti più attesi della kermesse. Nella città di Romeo e Giulietta approda dopo una stagione trionfale, culminata nella vittoria alla Africa Eco Race, dove Jacopo Cerutti ha confermato la sua supremazia.

Domani, dalle 11.00, lo stand del brand catalizzerà l’attenzione. Nomi di assoluto richiamo illumineranno con la loro presenza il Pad 6; dal sei volte campione iridato Max Biaggi al pilota e tester MotoGP Lorenzo Savadori, grossi nomi si daranno appuntamento. L’amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola, farà gli onori di casa, dando il suo più caloroso benvenuto ai compagni di viaggio. Alle 12.30 è prevista la celebrazione del successo del Team Aprilia Tuareg Racing alla Africa Eco Race. Sarà un’opportunità di ripercorrere le prestazioni con Cerutti e il resto della squadra.

Ci sarà poi qualcos’altro degno di nota: la première della Aprilia Tuareg Rally. Derivata dalla moto da competizione, la neoarrivata mira a essere un punto di riferimento tra le bicilindriche dedicate all’off-road. Sottoposta a una serie di aggiornamenti specifici, compie un salto evolutivo ulteriore in termini di percorrenza. Le modifiche attuate dai tecnici le consentono, infatti, di affrontare con maggiore facilità i sentieri impervi. Tra il parafango anteriore alto, le sospensioni Kayaba con escursione di 240 mm e un propulsore con mappatura specifica, la Tuareg Rally è pronta a raggiungere nuovi livelli di eccellenza.

Una delle proposte di maggiore fascino è la nuova Aprilia Tuono 457. Rivolta a un pubblico giovane e in cerca di un’entry-level vivace e grintosa, monta un motore da 47,6 CV a 9.400 giri/min e una coppia motrice di 43,5 CV a 6.700 giri/min. Al di là delle emozioni trasmesse, il propulsore assicura fluidità di guida, essenziale per chi muove i primi passi nel mondo delle due ruote. Fedele al carattere sportivo tipico della Casa, ha una maneggevolezza tale da soddisfare i neofiti. Le linee aggressive e i dettagli curati incarnano l’essenza audace della gamma Tuono. Per quanto riguarda l’ergonomia, gli sviluppatori hanno affinato una base ottima, adesso ancora migliore.

La RS 660 Factory e la Tuono 660 Factory, dotate di sospensioni Öhlins e di un’aerodinamica ottimizzata, alzano ulteriormente l’asticella delle sportive di categoria. Incarnano l’essenza delle sportive di media cilindrata, in modo da unire performance elevate e versatilità. Adatte sia alla pista che all’uso quotidiano, le versioni Factory portano il piacere di guida a un livello superiore.

Invece, la V4 Factory continua a occupare una posizione di rilievo nell’ambito delle superbike; dotata di un motore V4 da 220 CV, vanta un’aerodinamica studiata ai fini di stabilità e aderenza, e i sistemi di controllo elettronici sono un ulteriore punto a favore. Infine, Aprilia mette in mostra le sue proposte pensate per i più giovani, nello specifico la RS 125 e la Tuono 125. Equipaggiate con unità brillanti e un equipaggiamento senza rivali, coniugano sicurezza e divertimento: una porta d’accesso ideale al mondo Aprilia.

Oltre ai modelli appena nominati, il produttore lancia i Trofei Racing, nello specifico il Racing RS 457: in programma su circuiti come Misano, Imola e Cremona, darà ai ragazzi l’opportunità di approcciarsi alle competizioni agonistiche.

Gamma rinnovata

Anche Moto Guzzi, uno dei brand di maggiore richiamo nel panorama nazionale, si presenta al Motor Bike Expo con una gamma del tutto rinnovata. In primo piano, la nuova V7 Sport, l’interpretazione più briosa e tecnologia della celebre V7. Rispetto alla “formula base”, si distingue per una serie di caratteristiche, nella fattispecie il doppio freno a disco anteriore, la forcella rovesciata e il Riding Moto Sport. Elementi utili ad avere il massimo controllo e performance avanzate, senza sacrificare lo stile accattivante. Il bicilindrico a V di 90°, ulteriormente potenziato, resta il cuore pulsante del pulsante.

Tra i vari “colpi in canna” dell’azienda di Mandello del Lario, spiccano le varie versioni della V85, così da andare incontro a differenti esigenze di viaggio: dalla V85 TT, adatta per l’avventura, alla V85 TT Travel, equipaggiata per i lunghi tragitti, fino alla V85 Strada, più versatile per un uso quotidiano. E guai a snobbare la Moto Guzzi Stelvio Duecento Tributo, un’edizione limitata celebrativa del rinomato passo alpino. Realizzata in 2.758 esemplari numerati, in omaggio ai tornanti dello Stelvio, presenta una dotazione completa e una tonalità esclusiva, in maniera da enfatizzarne il carattere spartano.

Moto Guzzi incarna la grandezza del Made in Italy, un sinonimo di avventura e scoperta. Nel corso dell’evento veronese, la Casa di Mandello del Lario propone il nuovo programma Experience, che prevede destinazioni uniche durante il 2025, una su tutte l’Islanda, l’ideale se siete amanti dei paesaggi mozzafiato. Iniziative simili, indirizzate a biker di ogni livello, costituiscono l’occasione giusta per vivere la passione delle due ruote in compagnia, alla scoperta di mete con altri irriducibili.

Il Motor Bike Expo 2025 si conferma una tappa obbligata per gli amanti del genere, dove Aprilia e Moto Guzzi si fanno artefici di innovazione e tradizione. Le novità svelate non solo soddisfano le esigenze dei fan più esigenti, ma offrono anche una visione chiara del futuro della mobilità su due ruote. Verona, per un weekend, diventa la capitale del motociclismo italiano e internazionale, dove ogni modello, competizione e celebrazione sono un tributo a miti immortali.