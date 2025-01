L’evento Motor Bike Expo è pronto a ospitare gli appassionati di due ruote. Scopriamo i prezzi dei ticket e come giungere in fiera a Verona

Fonte: 123RF Motor Bike Expo 2025: la Fiera delle Moto a Verona

I centauri sono pronti a inaugurare il 2025 con il consueto appuntamento del Motor Bike Expo. Arrivato alla diciassettesima edizione è in programma nelle date dal 24 al 26 gennaio a Verona. L’evento è meno caotico rispetto alla fiera dell’EICMA che si tiene a fine anno a Milano. Troverete un ambiente più rilassato e familiare. Per anni la sigla MBE rimandava alla customizzazione e ai chopper. Il luogo ideale per harleysti e amanti del tuning ha cambiato forma.

Il Motor Bike Expo si è evoluto al punto tale da diventare una fiera, decisamente, più eterogenea, che tratta il segmento dell’off-road, delle moto stradali e delle principali proposte di serie. Al Motor Bike Expo 2025 esporranno Aprilia, Ducati, Moto Guzzi, BMW, Yamaha, Mondial, Kove, Benelli, Borile, Moto Morini, Royal Enfield, Kawasaki, Triumph, Suzuki, Harley-Davidson e tanti altri top brand mondiali. Si spazia dall’ambiente adventure a quello più tradizionale, con oltre 700 espositori. Un vero paradiso per gli amanti delle due ruote, incuriositi dalle gamme ufficiali dei migliori marchi ma anche dal lavoro dei preparatori.

Appuntamento imperdibile al Motor Bike Expo 2025

Le più importanti Case produttrici, tra cui Ducati e Aprilia, saranno presenti in forma ufficiale, divise in 8 padiglioni. Il primo, solitamente, è incentrato sul custom, a cui si aggiunge un’ampia zona esterna, dedicata a show dal vivo di vario genere, sia di moto che di auto. E’ pronta una pista per moto off-road, una rampa per lo spettacolo freestyle e aeree per i demo ride, corsi di guida e test ride esclusivi a cura di Yamaha.

Per chi arriva dall’autostrada A4 l’uscita è quella di Verona Sud, un paio di chilometri dalla zona fiera. Per coloro che viaggiano dalla A22 Modena-Brennero l’uscita migliore è quella di Verona Nord. Se giungerete da Verona in treno la stazione di riferimento è Verona Porta Nuova, posta all’incrocio tra la linea del Brennero e quella fra Torino e Trieste. Dalla stazione, sita a 3 km di distanza, si può arrivare in 5 minuti con un taxi (tariffa di circa 8 Euro) o in autobus (10 minuti, costo di 0,90€). I parcheggi della fiera di Verona sono stati creati nel perimetro del quartiere fieristico e sono i seguenti: P1 Scalo Ferroviario, P2 Santa Teresa, P3, P4 Multipiano e P11 in via Scopoli.

Il prezzo dei biglietti dell’evento

Il costo intero dei ticket per entrare al Motor Bike Expo acquistati in cassa è di 24 €, che scendono a 21 se prenotati online. È prevista la riduzione a 16 € per i ragazzi tra i 14 e i 17 anni, per gli over 65, gruppi di oltre 30 persone, tesserati FMI, HOG (Harley Owners Group) o Vespa Club d’Italia. Invece, risulta gratuito per i ragazzini fino a 13 anni. Il costo è ridotto o gratuito per i diversamente abili, in base al tipo di disabilità.

L’orario di apertura del Motor Bike Expo 2025 è previsto alle 9:00, mentre la chiusura è fissata alle 19:00. Infine, nelle giornate di sabato 25 e domenica 26, tra le 8 e le 20, sarà attivo il servizio navetta gratuito tra la fiera e il parcheggio Genovesa, posto nelle vicinanze del casello di Verona Sud. Per chi arriverà in moto, invece, è stato predisposto un parcheggio gratuito, il “Motor Park”, evidenziato da apposita segnaletica e accessibile dalla Porta C situata in via Silvestrini, valido solo per i motociclisti già provvisti di ticket d’ingresso all’evento.