Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: 123RF Il calendario di tutti i Saloni dell'Auto 2025

Il mondo dei motori attira a ogni latitudine e, nel 2025, ci sarà spazio per tutti. Il calendario ha già proposto kermesse super tecnologiche come il CES di Las Vegas e alcuni eventi in Asia, senza dimenticare le più importanti vetrine europee. Il car market non sta vivendo il momento migliore della sua storia, ma proprio per questo motivo diventa necessario organizzare manifestazioni impeccabili.

Lo scorso anno vi sono state piacevoli sorprese. Il Mondial de l’Auto parigino, nello scorso ottobre, ha registrato oltre mezzo milione di visitatori. C’è attesa anche per l’Iaa Mobility a Monaco di Baviera. Quest’ultimo si terrà dal 9 al 14 settembre. Il Salone di Ginevra è stato bypassato da quello qatariota a novembre. Andiamo con ordine e scopriamo tutti i convegni mondiali.

Il calendario degli eventi

Il 2025 è cominciato con lo spettacolo del CES (International Consumer Electronics Show). La fiera dell’elettronica di consumo allestita dalla Consumer Technology Association negli Stati Uniti d’America ha avuto luogo al Las Vegas Convention Center. La manifestazione è durata da martedì 7 gennaio a sabato 11 gennaio. In questi giorni si sta tenendo, nella capitale belga, il Brussels Motor Show, in programma dal 10 al 19 gennaio. Nelle stesse ore si tiene anche il Detroit Auto Show, dal 10 al 20 gennaio, che sta provando a tornare ai fasti del passato.

In USA si svolgeranno anche New York Auto Show, programmato dal 18 al 27 aprile, che per l’occasione celebrerà il 125° anniversario dalla nascita, il Sema Show che è dedicato ai preparatori e il Los Angeles Auto Show (21-30 novembre). Per i puristi è imperdibile Monterey Car Week (8-17 agosto). Sta diventando sempre più popolare per le Case che producono supercar, proprio come The Festival of Speed a Goodwood, in Inghilterra, dove si celebra il presente e il passato. Un evento imperdibile per i petrolhead che possono ammirare prototipi e hypercar in azione, oltre a incontrare volti noti del Motorsport.

Saloni dell’auto in Italia e nel mondo

Il MiMo (Milano Monza Motor Show), arrivato alla quarta edizione, si terrà dal 27 al 29 giugno, come sempre tra il sito di Piazza Duca d’Aosta e l’Autodromo brianzolo. Il bis del Salone di Torino è previsto dal 26 al 28 settembre. Vi segnaliamo anche altri eventi nostrani: Automotoretrò (Parma, 8-9 marzo), Vicenza Classic Car Show (Vicenza, 28-30 marzo), Motor Valley Fest (Modena, 2-5 maggio), Concorso d’Eleganza Villa d’Este (Cernobbio, 23 – 25 maggio), Milano AutoClassica nel mese di novembre. Nel 2025 c’è spazio anche per l’Autopromotec di Bologna, la biennale delle attrezzature e dell’aftermarket, dal 21 al 24 maggio. Per gli amanti delle due ruote, invece, l’EICMA è fissato in calendario dal 4 al 9 novembre nel capoluogo meneghino. A Parma l’appuntamento sarà con il Salone del Camper, previsto dal 13 al 21 settembre.

Facciamo un salto in Asia con due show attesissimi in Cina: l’Automotive Test Expo China a Shanghai (27-29 agosto) e la China International Automobile Exhibition a Guangzhou (20-22 novembre). In Giappone, invece, è stato un successo il Tokyo Auto Salon, dal 10 al 12 gennaio, mentre si è inaugurato il Bharat Mobility Global Expo (17-22 gennaio) che ha ereditato il ruolo in India del precedente salone di New Delhi. Infine, lo show principale nel Golfo sarà il Dihad a Dubai in programma dal 29 aprile al 1° maggio.