Alla scoperta delle migliori auto del 2025: ecco tutte le vetture candidate e tutte le categorie della nuova edizione dei World Car of the Year Awards

Fonte: Ufficio Stampa Kia/BMW/Hyundai Le auto candidate World Car of the Year Awards.

Conto alla rovescia per scoprire l’auto che trionferà in occasione dell’edizione 2025 dei World Car of the Year Awards: sono tre i modelli in lizza per la categoria principale che assegna il titolo di miglior auto dell’anno. Il modello vincitore verrà annunciato nel corso dell’evento in programma il 16 aprile al New York International Auto Show.

A eleggere la vettura dell’anno sarà una giuria internazionale composta da 96 giornalisti del settore automobilistico, provenienti da 30 diversi Paesi sparsi in tutto il mondo.

Daniele Schillaci, CEO di Brembo partner del premio, ha dichiarato: “Siamo onorati di celebrare i finalisti dei prestigiosi World Car of The Year Awards – si legge su ‘Ansa’ – Questi premi riconoscono le migliori auto al mondo, stabilendo nuovi parametri di riferimento in termini di tecnologia, prestazioni e design. In Brembo, siamo orgogliosi di supportare un riconoscimento che onora tale innovazione”.

Come detto sono tre i modelli che concorrono per il premio principale: la Hyundai Inster, la BMW X3 e la Kia EV3. Queste tre vetture, candidate per la vittoria finale, hanno avuto la meglio su altre sette auto che si sono fermate allo step precedente: l’Audi A5, la Ford Mustang, la Mini Cooper Electric, la Suzuki Swift, la Toyota Camry, la Toyota Land Cruiser e la Volkswagen Tiguan.

Gli altri premi

Oltre alla categoria principale, ci sono diversi premi speciali, a partire dal World Urban Car che vede sfidarsi la Mini Cooper Electric, la Byd Seagull e la Hyundai Inster. Nella categoria dedicata alle Luxury Car, le tre candidate alla vittoria finale sono: la Porsche Macan, la Porsche Panamera e la Volvo EX90.

Tutto tedesco il podio della categoria World Performance Car dove si sfidano la BMW M5, la Porsche 911 Carrera GTS e la Porsche Taycan Turbo GT. I modelli che si contendono il titolo di miglior auto elettrica, invece, sono: Hyundai Inster, Kia EV3 e Porsche Macan Electric; a un passo dalla finalissima erano arrivate Volvo EX90 e Volkswagen ID.Buzz.

Le vittorie precedenti

Nel 2024 a vincere il premio World Car of the Year è stata la Kia EV9, davanti alla Volvo EX30 e alla BYD Seal. Nella categoria delle Luxury Car, invece, la vittoria è andata alla BMW 5 Series che ha battuto due Mercedes-Benz: la E-Class e la EQE SUV.

Il premio World Performance Car della scorsa edizione è andato alla Hyundai IONIQ 5 N, capace di mettersi alle spalle la BMW M2 e la BMW XM. Sul fronte delle elettriche, invece, a trionfare è stata la Kia EV9 davanti BMW i5 e alla Volvo EX30, quest’ultima però vincitrice nella categoria della Urban Car davanti alla BYD Dolphin e alla Lexux LBX. Premio design alla Toyota Prius, preferita dai giudici alla Ferrari Purosangue e alla Ford Bronco.

Dall’istituzione dei World Car Awards, la Casa automobilistica premiata più volte nella categoria principale è stata la Volkswagen: l’azienda di Wolfsburg si è imposta nel 2009 e nel 2013 rispettivamente con la sesta e settima generazione della Golf, nel 2010 con la Polo, nel 2012 con la up! e nel 2021 con la ID.4.