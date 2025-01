Fonte: Ufficio Stampa Ducati Le novità Ducati in mostra a Verona

Ducati sarà tra i principali protagonisti dell’edizione 2025 di Motor Bike Expo, in programma tra il 24 e il 26 di gennaio a Veronafiere. Si tratta del primo grande appuntamento fieristico del 2025 per il mondo delle due ruote e la Casa italiana ha scelto di essere presente con uno spazio dedicato interamente al mondo Scrambler.

Per l’occasione, Ducati esporrà l’intera gamma Scrambler, andando anche a mostrare le novità presentate con la Ducati World Première 2025. Per gli appassionati, quindi, si tratta di un’occasione davvero imperdibile per scoprire da vicino il mondo Ducati e le ultime novità realizzate dalla Casa italiana.

Prima di elencare le novità che Ducati porterà alla fiera, vi ricordiamo che potete consultare la nostra guida su Motor Bike Expo 2025 per scoprire tutti i dettagli sull’evento che prenderà il via tra poche ore, radunando migliaia di appassionati del mondo delle due ruote.

Le novità Ducati in mostra

Negli ultimi mesi, Ducati ha annunciato una lunga serie di novità, andando ad arricchire con diversi nuovi progetti la sua gamma, con l’obiettivo di sostenere il suo programma di crescita. L’appuntamento con Motor Bike Expo 2025 rappresenta, quindi, un’opportunità per tutti gli appassionati che avranno la possibilità di ammirare da vicino le ultime arrivate della casa di Borgo Panigale, sempre più punto di riferimento del mondo delle due ruote. Come anticipato in precedenza, Ducati ha scelto la fiera veronese per dedicare spazio al mondo Scrambler, con tanti modelli da scoprire. Ci sono, però, anche altre novità da tenere d’occhio oltre alla possibilità di sfruttare l’area dedicata per i test drive.

Scrambler protagonista

In occasione di Motor Bike Expo 2025, Ducati mostrerà i nuovi Icon Dark e Full Throttle, e la speciale Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition, una particolare limited edition (complessivamente saranno realizzati solo 500 esemplari) che è stata realizzata in collaborazione con Rizoma per celebrare i 10 anni della Land of Joy. Le novità non finiscono qui. La fiera veronese, infatti, sarà il palcoscenico scelto da Ducati per la prima italiana della concept CR24I, realizzata dal Centro Stile Ducati e mostrata in anteprima lo scorso maggio, in occasione del Bike Shed Show di Londra.

Da segnalare, inoltre, che Ducati sarà presente anche nell’area esterna alla fiera. Per gli appassionati, infatti, ci sarà la possibilità di provare con mano lo Scrambler Nightshift. L’azienda, inoltre, ha annunciato la possibilità per i visitatori di provare anche la nuova Multistrada V4 S e la DesertX Rally. Ci saranno, quindi, varie opzioni tra cui scegliere per poter effettuare un test driver e provare una nuova Ducati.

Come partecipare alla fiera

Motor Bikxe Expo 2025 si svolgerà tra il 24 e il 26 di gennaio, presso Veronafiere. Per accedere alla manifestazione e visitare lo stand Ducati (oltre che per scoprire tutte le altre novità in mostra) è necessario acquistare un biglietto. Il costo è di 21 euro al giorno. Per tutti i dettagli in merito è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento motorbikeexpo.it dove si può scoprire il programma completo e ottenere tutte le info su come arrivare e parcheggiare.