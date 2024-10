Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati Ducati Scrambler, due nuovi modelli per il 2025

Sono ancora sorprese positive quelle che arrivano dal nuovo appuntamento con la Ducati World Première 2025, con la Casa di Borgo Panigale che ha svelato al pubblico due modelli attesissimi. La Rossa delle due ruote, infatti, ha presentato due nuove arrivate della famiglia Scrambler, tra l’essenziale Icon Dark e la sportiva Full Throttle che puntano a stupire tutti con un chiaro obiettivo: rendere il 2025 Ducati ancor più roseo e fortunato del 2024.

Due nuove Scrambler

Nell’appuntamento col Ducati World Première 2025 del 7 ottobre, la Casa bolognese ha tolto i veli ai due modelli. Novità che erano nell’aria da qualche settimana e che, con la presentazione effettiva, sono diventate realtà.

Da una parte la Ducati Scrambler Icon Dark, dall’altra la Ducati Scrambler Full Throttle, due nuovi capitoli della gamma pronti a stupire e conquistare tutti. Due moto diverse, ma che hanno l’obiettivo comune di regalare emozioni e divertimento in sella, da chi ama l’essenziale a chi, invece, punta alla sportiva.

Due mezzi diversi tra di loro, ma sotto la stessa ala “protettrice” di Scrambler che dà la possibilità agli appassionati di esprimere la propria personalità nel miglior modo possibile offrendo una vasta scelta in termini di abbigliamento e accessori. Scarichi, selle, cover colorate, tanti dettagli ricavati dal pieno – pedane, specchietti, tappi serbatoio – e borse morbide, tutti visualizzabili tramite il nuovo configuratore online.

Icon Dark e Full Throttle, le nuove della famiglia

Ducati Icon Dark è il modello che esprime l’essenza più pura di Scrambler, pensata per chi cerca una moto dalle linee pulite. Una moto che elimina il superfluo attraverso il look nero opaco con l’eleganza minimal della seconda generazione di Scrambler e con l’anima divertente. Anche nel design è essenziale e pura, esaltando il fascino senza tempo delle livree dark delle moto di Borgo Panigale.

Una due ruote che si mette al servizio degli appassionati, capace di interpretare i gusti e le esigenze con una personalizzazione elevata della livrea. E l’iconico serbatoio a goccia, l’elemento distintivo di Scrambler, con la sua nuova colorazione total black crea ancor più eleganza col gioco di sfumature fra i diversi materiali

Scrambler Full Throttle, invece, come detto è la proposta più sportiva della gamma. Ispirata alle competizioni Flat Track di stampo americano sugli ovali di terra, già a un primo sguardo fa capire il suo carattere grintoso. Dettagli che, con le tabelle portanumero laterali che riprendono la grafica con il numero 62 (1962 è l’anno del debutto del primo Ducati Scrambler), creano un design che difficilmente può passare inosservato.

Un carattere sportivo che viene sottolineato anche dal rivestimento della sella e dalla livrea heritage in nero e bronzo, un colore che viene ripreso anche dai cerchi in alluminio, ispirata alle moto e auto da competizione anni Settanta e della finitura nera dei paracalore dello scarico e delle cover laterali anteriori. Ma Full Throttle ha anche un’anima Tracker, accentuata dal manubrio ribassato a sezione variabile, il parafango anteriore corto e il codino sportivo, privo del parafango posteriore.

Entrambe, va detto, sono dotate di Riding Mode, Power Mode, ABS Cornering, Ducati Traction Control e Daytime Running Light, ma si differenziano per l’equipaggiamento di base. Icon Dark, infatti, può contare su un display TFT a colori da 4,3″, ride by wire, impianto luci full LED, indicatori di direzione a LED, presa USB sotto sella e codino sportivo. Oltre a ciò, Full Throttle ha in più un manubrio basso a sezione variabile, silenziatore Termignoni, Ducati Quick Shift, indicatori di direzione a LED Ducati Performance, parafango anteriore sportivo, paracoppa, tabelle portanumero laterali e sella dedicata.