Fonte: iStock Alfa Romeo si consolida nel mercato internazionale

Il brand del Biscione ha concluso il primo trimestre dell’anno con risultati positivi. Dopo i ricavi netti del 2024 pari a 156,9 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto al 2023, la Casa di Arese è tornata a sorridere. Per tantissimi marchi dell’universo Stellantis si sono registrati numeri a ribassi lo scorso anno, anche per gap temporanei nella gamma prodotti e azioni di riduzione delle ultime scorte. Alfa Romeo ha chiuso il 2024 con oltre 20.000 immatricolazioni in Italia e una quota di mercato dell’1,5%.

Il trend sembra essersi ribaltato con un primo trimestre del 2025 con risultati in crescita, confermando una grande espansione internazionale con una presenza capillare in oltre 70 mercati in tutto il mondo. Le consegne ai clienti finali sono aumentate del 29% a livello globale rispetto allo stesso periodo del 2024, con risultati positivi in Enlarged Europe (+43%) e Middle East and Africa (+9%).

Il SUV della svolta

A fare una grande differenza, nel listino, è stata la proposta Junior. Il SUV entry-level della gamma è disponibile in due varianti elettriche, da 156 cavalli e 280 cavalli, ibrida con 145 CV e ibrida Q4. Alla fine del 2020, nei piani della casa di Arese, c’era l’idea di realizzare un crossover adatto per gli spostamento urbani. Dopo un lungo tira e molla per il nome definitivo, nel 2024, è stato lanciato il primo B-SUV. La Junior è nata sulla piattaforma PSA CMP, creata da PSA, e condivisa con Peugeot 2008 II, Opel Mokka B, DS 3 Crossback, Fiat 600, Jeep Avenger e Lancia Ypsilon III, da cui sono ereditati alcuni elementi meccanici.

A pochi mesi dalla nuova proposta a ruote alte del Biscione, in 38 diversi Paesi, sono stati toccati i 35.000 ordini, di cui il 18% è rappresentato dalla variante 100% elettrica. Le vendite della Junior hanno trascinato anche Tonale, Giulia e Stelvio che, nei loro rispettivi segmenti, rappresentano una scelta obbligata per tutti gli appassionati della Casa di Arese. Marzo 2025 è risultato per il brand milanese il miglior mese commerciale dal giugno 2019 con oltre 8.700 vetture vendute globalmente, pari a un aumento del +33% rispetto a marzo 2024. Nello stesso mese, Alfa Romeo ha marcato nel Vecchio Continente la quota di mercato più alta dal 2018, attestandosi allo 0,5%, in risalita di 0,15 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La soddisfazione del CEO Alfa Romeo

“Il primo trimestre del 2025 si chiude con risultati commerciali molto positivi, testimonianza del grande entusiasmo e determinazione con il quale la squadra Alfa Romeo affronta la continua evoluzione del settore automobilistico. Grande merito a Junior, che è stata accolta con estremo entusiasmo e che, con 35.000 ordini dal lancio a oggi, dà il la al futuro del marchio che, con nuova Stelvio e nuova Giulia, scrive una ennesima pagina nella storia del Made in Italy. I nostri concessionari e i nostri partners svolgono un ruolo fondamentale e i risultati commerciali del Q1 sono l’occasione ideale per ringraziarli per l’impegno e la dedizione nel raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi“, ha annunciato Santo Ficili.

Il CEO Alfa Romeo può guardare con ottimismo ai prossimi mesi, grazie a una gamma sempre più variegata e amata dal pubblico internazionale. L’arrivo della Junior Ibrida Q4, a completamento dell’offerta più ampia del segmento, e della serie speciale di gamma INTENSA, celebra l’animo 2.0 del Biscione.