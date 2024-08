Dalla denuncia all'informazione a Telepass, passando per la verifica delle polizze assicurative, ci sono modi per proteggersi da questo costo imprevisto

Fonte: 123RF Smarrimento Telepass: ci sono soluzioni per non pagare i 30 euro di penale

Il Telepass è un dispositivo comodo per chi viaggia sulle autostrade italiane in quanto permette il passaggio senza fermarsi ai caselli. In caso di furto o smarrimento, l’automobilista può però trovarsi a dover pagare una penale di 30 euro. Ci sono comunque alcune azioni per evitare questo addebito.

Cosa fare in caso di furto o smarrimento del Telepass

Il primo e più importante passo da compiere è denunciare il furto o lo smarrimento del Telepass. Questa denuncia può essere fatta alle autorità competenti, come la Polizia o i Carabinieri. La tempestività è fondamentale: fare la denuncia entro 48 ore dall’evento consente di bloccare il dispositivo e prevenire l’applicazione della penale di 30 euro. La copia della denuncia deve essere inviata a Telepass per attivare il blocco del dispositivo.

Subito dopo aver effettuato la denuncia bisogna informare Telepass della situazione. L’automobilista può farlo attraverso diversi canali:

accedendo all’area riservata del sito di Telepass può comunicare il furto o lo smarrimento direttamente online. Qui si può anche allegare la copia della denuncia;

anche tramite l’applicazione mobile può segnalare l’accaduto e caricare i documenti necessari ovvero un documento d’identità valido e le informazioni dettagliate sul dispositivo smarrito o rubato (numero del Telepass, targhe associate);

chiamando il numero verde Telepass – 800 269 269 – si può informare l’operatore del furto o dello smarrimento e seguire le istruzioni per bloccare il dispositivo.

Dopo aver comunicato il furto o lo smarrimento, Telepass procede al blocco immediato del dispositivo. Questo passo evita che il Telepass possa essere utilizzato da terzi per pagare i pedaggi a carico dell’intestatario originario.

È consigliabile richiedere una conferma scritta o via e-mail dell’avvenuto blocco del dispositivo. Questo documento potrà essere utile in caso di controversie o problemi futuri.

Una volta bloccato il vecchio dispositivo è possibile richiederne uno nuovo. La sostituzione può essere effettuata seguendo diverse procedure, a seconda delle preferenze dell’utente fra online e punti vendita.

In alcuni casi, la sostituzione del Telepass può essere gratuita, soprattutto se il furto o lo smarrimento è stato denunciato e documentato. In altri casi, potrebbe essere applicata una tariffa per la sostituzione, che varia a seconda delle condizioni contrattuali.

Dopo il furto o lo smarrimento del Telepass è consigliabile monitorare l’estratto conto relativo al dispositivo per verificare che non siano stati addebitati pedaggi non autorizzati. In caso di addebiti sospetti contattare il servizio clienti di Telepass per richiedere chiarimenti e, se necessario, ottenere un rimborso.

Come evitare il pagamento della penale di 30 euro

Il passo più importante per evitare il pagamento della penale è denunciare il furto o lo smarrimento del Telepass alle autorità competenti (Polizia o Carabinieri) entro 48 ore dall’evento. La denuncia in tempi stretti è fondamentale per evitare l’addebito della penale, poiché dimostra che l’utente ha agito con rapidità per segnalare la perdita del dispositivo.

Dopo aver effettuato la denuncia bisogna informare Telepass dell’accaduto il prima possibile. La comunicazione consente a Telepass di bloccare il dispositivo, evitando che possa essere utilizzato da terzi e prevenendo l’applicazione della penale.

Verificare se la propria polizza assicurativa copre furto o smarrimento del Telepass può essere utile per evitare la penale. Alcune compagnie assicurative offrono coperture specifiche che prevedono anche la sostituzione del dispositivo in caso di perdita o furto.

Un altro modo per evitare il pagamento della penale è ovviamente prevenire il furto o lo smarrimento del Telepass. Quando si parcheggia l’auto, soprattutto in luoghi pubblici o poco sicuri, è consigliabile rimuovere il Telepass dal parabrezza e conservarlo in un luogo non visibile. Esistono custodie che permettono di bloccare il segnale del Telepass, impedendo che venga attivato involontariamente o utilizzato da persone non autorizzate. Quando non viene utilizzato, conservare il dispositivo in un luogo sicuro, ad esempio in un vano portaoggetti chiuso.

La possibilità di sottoscrivere una polizza specifica per il Telepass

Una polizza assicurativa specifica per il Telepass è un contratto che offre copertura in caso di furto, smarrimento o danneggiamento del dispositivo. Queste polizze, spesso proposte dalle stesse compagnie assicurative che forniscono la copertura per l’auto, possono coprire interamente o parzialmente i costi legati alla sostituzione del Telepass e alla penale che ne deriva.

Alcune polizze comprendono il rimborso della penale di 30 euro che viene addebitata da Telepass in caso di smarrimento o furto. Alcune polizze estendono la copertura ai danni accidentali al dispositivo, come nel caso di cadute o urti che ne compromettano il funzionamento.

Il funzionamento di una polizza assicurativa per il Telepass è simile a quello delle altre. L’utente paga un premio annuale o mensile che varia in base alla copertura scelta. In caso di furto o smarrimento del Telepass, l’assicurazione coprirà i costi relativi alla penale e alla sostituzione del dispositivo.

La polizza può coprire l’intero importo della penale di 30 euro ed evita che l’utente debba sostenere costi aggiuntivi in caso di perdita o furto. Sapere di avere una copertura assicurativa dedicata al Telepass offre maggiore tranquillità, soprattutto per chi utilizza di frequente il dispositivo. La procedura di richiesta di risarcimento con una polizza specifica è spesso più semplice e veloce rispetto a quella necessaria per altri tipi di assicurazioni generali.

L’importanza della conservazione e dell’utilizzo corretto del Telepass

Esistono in commercio custodie progettate per proteggere il Telepass. Queste custodie proteggono il dispositivo da urti e cadute e possono anche essere utili per bloccare il segnale del Telepass quando non è in uso, impedendo che venga involontariamente attivato.

Se il veicolo è dotato di un sistema di allarme, assicurarsi che sia sempre attivato quando il veicolo è parcheggiato. Questo può dissuadere i ladri dal tentare di rubare il Telepass o altri oggetti di valore lasciati all’interno del veicolo. In caso di furto o smarrimento bisogna comunque segnalare immediatamente l’accaduto a Telepass e alle autorità competenti. Questo non solo consente di bloccare il dispositivo per evitare usi fraudolenti, ma può anche ridurre il rischio di dover pagare penali.

Il Telepass è un dispositivo elettronico delicato che contiene componenti sensibili, inclusi sensori e chip per la trasmissione di dati. La corretta conservazione garantisce il funzionamento senza problemi e per evitare danni che potrebbero compromettere la sua operatività.

Il Telepass può danneggiarsi se cade o subisce urti violenti e non funzionare con tanto di problemi durante il passaggio ai caselli. Quando non è in uso, il Telepass dovrebbe essere riposto in un luogo sicuro all’interno del veicolo, preferibilmente nel vano portaoggetti o in un contenitore protettivo, per evitare esposizione a fonti di calore, umidità o polvere che potrebbero danneggiarlo.