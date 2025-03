Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: ANSA Rivoluzione Xiaomi, lanciato lo scooter a guida autonoma

Xiaomi in cinese significa “piccolo riso” e, secondo il concetto buddista, “un singolo chicco di riso di un buddista è grande come una montagna”. Il colosso della Terra del Dragone ha cominciato, seguendo questo diktat, da piccole cose per elevarsi tra i brand elettronici più importanti al mondo. Il successo di Xiaomi è dovuto anche a un marketing molto aggressivo che ha fatto la differenza nel sempre più variegato mondo dei sistemi Android degli smartphone.

Oltre al settore della telefonia, Xiaomi è diventato da tempo un prolifico produttore di monopattini. L’azienda, recentemente, ha svelato uno scooter 100% elettrico che potrebbe rappresentare una rivoluzione epocale. Il prototipo è stato realizzato dalla sua controllata Ninebot, brand dedicato alla creazione di monopattini, che ha elaborato uno straordinario sistema di guida autonoma che punta sulla capacità di auto-bilanciamento. In totale autonomia, con o senza conducente in sella, il mezzo garantisce un perfetto equilibrio anche da fermo.

Le caratteristiche dello scooter Xiaomi

Il concept, ancora non battezzato con un nome, avrebbe la possibilità di accelerare, frenare, evitare ostacoli e persino parcheggiarsi in autonomia. Come ci riesce? Il motorino è dotato di una serie di sensori e telecamere gestiti dall’Intelligenza Artificiale che tracciano una mappatura dell’ambiente circostante in tempo reale. Il mezzo andrebbe a riconoscere gli utenti della strada, i segnali stradali, gli intralci e tutte le possibili problematiche che potrebbero derivare dall’uso quotidiano nel traffico urbano. Il dispositivo di auto-bilanciamento rappresenta il fulcro del perfetto funzionamento in piena autonomia dello scooter.

I sensori agiscono in base a degli algoritmi del sistema che servono per pianificare traiettorie sicure che vanno a modulare l’accelerazione, la frenata e la sterzata senza alcun intervento del conducente. Il motorino elettrico cinese, attraverso i sensori giroscopici, valuta l’inclinazione e l’orientamento. In caso di instabilità, il sistema agisce subito su degli attuatori che variano il sistema di pesi e contrappesi idraulici interni, modificando la posizione dello scooter. La tecnologia funziona persino in retromarcia e da fermo. Per alcuni un motorino in grado di muoversi da solo, trasportando passeggeri disinteressati alla guida, può risultare un azzardo. La tecnologia sta progredendo a un ritmo talmente rapido in Asia che, nei prossimi anni, potrebbero esserci risvolti positivi anche sul piano della sicurezza, come osserverete nel video in basso pubblicato dal profilo chengdu_china su Instagram.

Potenziale tecnologico immenso

Nei test, nonostante i tentativi di farlo crollare al suolo, lo scooter è rimasto sempre in piedi. Sul piano del design nessuno potrebbe identificarlo come un masterpiece rivoluzionario. Appare un classico e-scooter e la maggior parte delle funzionalità si attivano attraverso il proprio smartphone. Il motorino accetta comandi vocali ed è possibile ordinargli di trovarsi da solo un parcheggio e poi farsi venire a prendere in un preciso punto. I rumor parlano di circa 200 km di autonomia con 30 minuti di ricarica.

Il colosso asiatico intendere stravolgere la mobilità a due e quattro ruote. Xiaomi ha già svelato la berlina Su7, declinata nelle varianti sportive Ultra e SUV Max. L’ingresso di Ninebot determinerà un evidente passo in avanti in termini di affidabilità del primo scooter a guida autonoma. Non è ancora chiaro quando il motorino elettrico potrebbe arrivare sul mercato europeo, tuttavia è probabile che venga prima lanciato in Cina. La curiosità per il prezzo cresce ma, per ora, è ancora top secret.