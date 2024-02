Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati La Ducati Multistrada V4 Rally è stata acquistata da Stefano Accorsi

Passione per il Made in Italy, stile, avventura e due ruote: sono questi gli ingredienti dietro l’incontro tra Stefano Accorsi e Ducati. L’attore bolognese, noto e apprezzato a livello internazionale, ha ritirato direttamente in sede la sua ultima aggiunta al proprio parco personale di moto, una spettacolare Multistrada V4 Rally, adatta ad affrontare ogni tipologia di sentiero. Giunto in quel di Borgo Panigale, l’incontro è stato raccontato con orgoglio dall’azienda, fiera di avere un cliente speciale. Tutti lo sono, ma lui lo è ancora di più.

Passione pura

Tornato al cinema dopo due anni di assenza, scritturato da Fabio De Luigi in 50 km all’ora, l’artista non ha mai fatto mistero di provare un genuino amore verso la propria terra, l’Emilia-Romagna. E Ducati ne costituisce eccellenza assoluta, capace di stregare i fan attraverso un design spettacolare e performance da urlo, tale da ammaliare innumerevoli fan sparsi in ogni angolo del Pianeta. Le competenze tecniche dimostrate dal team in MotoGP anche nella stagione 2023, coronata dal bis iridato di Francesco Bagnaia è l’apoteosi di una ricerca forsennata della perfezione.

La medesima filosofia è stata applicata alla Multistrada V4 Rally, benché differisca nel tipo di habitat naturale. Invece dell’asfalto, il “mostro assatanato” predilige i sentieri accidentati, dove solo gli intrepidi hanno il coraggio di testare le rispettive skills. Una categoria alla quale sente di appartenere Stefano Accorsi, che già ne pregusta l’impiego. Da sempre appassionato di motori, non poteva lasciarsi sfuggire un’opportunità del genere. Le prestazioni spettacolari, abbinate al comfort e all’affidabilità, gli hanno lasciato intendere di essere capitato dinanzi alla soluzione definitiva.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati

Per celebrare l’ingresso di Accorsi nella famiglia Ducatista, il marchio motociclistico gli ha riservato una memorabile Borgo Panigale Experience. Il volto noto del grande e del piccolo schermo ha avuto il piacere di visitare il Museo Ducati e di incontrare nientemeno che l’amministratore delegato in persona, Claudio Domenicali, e il top management della compagnia. Gli occhi sprizzanti di gioia e gli ampi sorrisi a favore di obiettivo denotano un sentimento sincero, un affetto puro e incondizionato nei confronti delle due ruote. L’unione appena celebrata costituisce un elogio del Made in Italy, in grado di distinguersi pure all’estero per la qualità.

Le caratteristiche

Fin dal primo sguardo, la Multistrada V4 Rally esprime potenza e affidabilità. L’immagine distintiva, con il serbatoio da 30 litri che si slancia verso il muso, contribuiscono a distinguerla dai competitor e ne sottolineano l’indole “gagliarda”. Il frontale, dominato da un faro a LED e da due faretti supplementari, è pronto ad affrontare qualsiasi condizione di luce.

Un’adeguata protezione contro urti e detriti la offrono il parafango alto e la piastra paramotore, in alluminio come la protezione per le mani. Che sia asfalto, sterrato o pietra, l’andamento è confortevole, forte di sospensioni a lunga escursione, con forcella Marzocchi USD da 50 mm e monoammortizzatore Sachs. Il cuore pulsante è costituito dal potente motore V4 Granturismo da 1.158 cc, che sprigiona 170 CV e 125 Nm di coppia motrice. Le cambiate sono, infine, rapide e senza frizione grazie all’evoluta tecnologia Ducati Quick Shift (DQS).