BMW Motorrad ad EICMA 2024: innovazione, adrenalina e sostenibilità

BMW Motorrad ha presentato ad EICMA 2024 aggiornamenti significativi per le sue ammiraglie sportive, la M 1000 RR e la S 1000 RR.

La M 1000 RR ora sfoggia un motore da 218 CV, una carenatura aerodinamica rinnovata e le innovative ali M Winglet 3.0, che aumentano la deportanza e migliorano la stabilità in pista. Tra le innovazioni tecnologiche, spiccano il controllo dinamico della trazione (DTC) con funzione Slide Control e il sistema frenante avanzato Race ABS Pro, ideale per chi cerca performance ai massimi livelli.

La S 1000 RR, invece, si distingue per un’accelerazione ancora più reattiva grazie all’acceleratore a corsa corta e a una deportanza migliorata tramite nuove winglet. Con diverse modalità di guida e sistemi di sicurezza avanzati come il Dynamic Brake Control, questa superbike è perfetta sia per l’uso quotidiano che per la pista.

Concept F 450 GS: il futuro delle adventure bike

Tra le novità più discusse c’è la Concept F 450 GS, un modello pensato per il segmento delle medie cilindrate e per i possessori di patente A2. Questa adventure bike leggera promette di ampliare il pubblico di BMW, combinando un design robusto con un prezzo competitivo. La moto è ancora in fase di concept, ma le anticipazioni indicano un lancio imminente.

BMW M 1000 R e S 1000 R: roadster dinamiche

BMW ha aggiornato anche le sue roadster. La M 1000 R presenta un’estetica raffinata, con winglet nere e telaio in Platinum Grey, oltre a un motore derivato dalla M 1000 RR. La S 1000 R, invece, è stata ottimizzata per offrire un’esperienza di guida più fluida e reattiva, grazie a un rapporto di trasmissione migliorato e al sistema di cambio rapido ottimizzato.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

EICMA da record per BMW Motorrad

La partecipazione ad EICMA 2024 è stata anche un’occasione per BMW di celebrare successi sportivi, come la vittoria nel Campionato del Mondo Superbike, e per ribadire l’impegno verso innovazione e sostenibilità. L’evento ha visto una partecipazione internazionale massiccia, con oltre il 70% degli espositori provenienti dall’estero e una rinnovata attenzione verso la mobilità ecologica.

BMW Motorrad si conferma un punto di riferimento nel panorama motociclistico mondiale, con un mix di tradizione, tecnologia e visione futura. EICMA 2024 non solo ha evidenziato la versatilità del marchio bavarese, ma ha anche rafforzato il suo posizionamento come leader di innovazione e performance, pronto a rispondere alle sfide del mercato globale.