Nuova BMW R 12 S, ispirata ad un modello del passato

Tutti conosciamo da sempre BMW per le sue magnifiche vetture, ma c’è una parte dell’azienda che da anni lavora anche alle due ruote. Una tradizione, quella del Marchio bavarese, che parte addirittura dal 1923. Dal 2007 però è stata costituita l’area strategica BMW Motorrad, che si occupa in maniera specifica di questo tipo di veicoli.

L’Azienda tedesca, anche in questo settore, ha dato vita a delle moto di grandissimo pregio che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Negli anni ha anche preso parte a diverse competizioni e proprio in questo magico 2024 ha conquistato il Mondiale SBK con Toprak Razgatlioglu in sella ad una BMW M1000 RR. Un’affermazione storica per la categoria dopo anni di dominio italo-giapponese.

Un passato da ricordare

BMW però non è solo concentrata sulle SBK, ha presentato, infatti, una splendida R 12 S, che va ad ampliare la gamma Heritage del Marchio. Si tratta di un tributo alla R 90 S, che nel 1973 divenne simbolo di sportività per il Brand con i suoi 67 CV e 200 km/h di velocità massima. Quella fu anche la prima moto di serie al mondo ad avere una carenatura sul manubrio ideata dal progettista Hans A. Muth. Negli anni divenne famosa in tutto il globo anche grazie ai successi ottenuti nelle competizioni come quello al Production TT sull’Isola di Man nel 1976. O ancora la prestigiosa 200 Miglia di Daytona vinta nel medesimo anno e infine il primo campionato AMA Superbike.

Cosa offre questa R 12 S

Questa nuova BMW R 12 S riprende la R 90 S nei suoi concetti base e diventa un ponte perfetto tra passato e futuro del Brand. Tra gli elementi che ne caratterizzano il design c’è da segnare il cupolino montato sul manubrio con parabrezza oscurato e la sella con cuciture a contrasto. C’è poi la vernice metallizzata Lavaorange che è un omaggio alla R 90 S Daytona Orange del 1975. Ci sono poi alcuni inserti rossi come la “S” che campeggia sulle coperture laterali.

Generosa la sua dotazione di serie come le ruote Option 719 Classic II con raggi a filo e cerchi in alluminio anodizzato lucido. Manubrio e foderi della forcella sono di colore nero così come altri elementi che caratterizzano questa moto. Nel pacchetto di serie è compreso il controllo della partenza in salita, l’assistente al cambio Pro, le manopole riscaldate e il Cruise Control. Inoltre, per agevolare la visuale nei viaggi notturni c’è la luce adattiva Headlight Pro.

La BMW R 12 S si basa sulla BMW R 12 nineT, quindi di conseguenze tutti gli accessori come gli impianti di scarico in titanio, le borse morbide o la predisposizione per il navigatore possono essere utilizzati anche per questa moto. Tra gli accessori originali BMW Motorrad c’è da segnalare il portatarga nero fissato al forcellone. Infine, è possibile richiedere l’installazione di altre opzioni direttamente in fabbrica come il controllo della pressione degli pneumatici, il sistema di allarme antifurto e la chiamata di emergenza intelligente. C’è poi la possibilità anche di avere il display digitale con micro-TFT al posto della classica strumentazione rotonda. Il prezzo di questo splendido bolide dovrebbe attestarsi sui 23.750 euro. Di recente BMW ha preso parte anche ad EICMA presentando diversi modelli.