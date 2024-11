Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

La BMW F 450 GS avrà una versione di serie

All’EICMA 2024 c’è posto anche per BMW con la Concept F 450 GS. Dietro un esercizio stilistico, si cela un modello destinato a entrare in produzione, che potrà essere guidato pure dai più giovani, provvisti di patente A2. Inoltre, il prototipo costituisce un potenziale assaggio di una nuova serie di esemplari, da collocare tra la G 310 e la F 800/900.

La priorità è il piacere di guida

“Ciò che ci premeva particolarmente nello sviluppo della nuova BMW Concept F 450 GS era ottenere la migliore maneggevolezza per questo segmento e combinarla a prestazioni elevate e a un’ottima accessibilità. Il piacere di guida, sia su strada che fuoristrada, è una priorità assoluta per questa BMW GS A2”, spiega Sepp Mächler, Product Manager.

Sulla falsariga di quanto già ammirato nella versione Trophy della R 1300 GS, la Casa tedesca adotta tre colori, il blu, il bianco e il rosso. Scelta come tonalità base Racing Blue metallic incarna sia performance e qualità ai massimi livelli, sia un carattere dinamico e orientato all’off-road.

“La BMW Concept F 450 GS porta con sé il DNA caratteristico della famiglia GS”, afferma Alexander Buckan, Head of BMW Motorrad Design. “Siamo riusciti a realizzare un concept che riflette il fascino dinamico e sportivo della nostra grande icona off-road, in una forma particolarmente compatta”.

La reputazione eccellente maturata da BMW nei decenni di onorata carriera le impone di curare nei minimi particolare qualsiasi esemplare. A livello di meccanica, la Concept F 450 GS monta un motore bicilindrico realizzato da zero. Grazie a un ricercato offset di accensione mai impiegato prima, sfoggia carattere su strada e la propensione a spingersi verso i limiti.

Il propulsore eroga una potenza di 48 CV e una coppia superiore fin dai bassi regimi. Il ‘cuore pulsante’ compatto nelle dimensioni, il notevole rapporto cilindrata-potenza e il peso ridotto permettono di vivere un’esperienza in sella elettrizzante. Altrettanto degno di nota è il telaio, atto a riscrivere gli standard della categoria.

Abilità in fuoristrada

“Siamo riusciti ad avviare lo sviluppo di questo veicolo partendo da zero – dichiara Marc Weber, lead engineer della BMW Concept F 450 GS -. L’obiettivo era garantire un’eccellente capacità di guida in fuoristrada e, al tempo stesso, una maneggevolezza agile e precisa su strada.

Di conseguenza, la BMW Concept F 450 GS è dotata di una forcella a steli rovesciati completamente regolabile e di un ammortizzatore con smorzamento in funzione del carico, attingendo a tecnologie provenienti dal rally e dallo sport enduro. Grazie all’uso mirato di una costruzione leggera e di altre soluzioni all’avanguardia, possiamo creare un veicolo straordinariamente leggero, vicino al requisito di peso minimo della classe A2 di 175 kg”.

In termini di sicurezza e funzionalità, la BMW Concept F 450 GS vanta una lunga serie di caratteristiche rilevanti, dall’ABS Pro di Motorrad a un eccellente impianto di frenata. All’occasione, la due ruote si trasforma in un centro di connessione: il display TFT da 6,5 pollici e la tecnologia Connectivity consentono di collegare smartphone e accessori.

Il passaggio da una concept a un modello di produzione implica spesso dei ridimensionamenti nelle caratteristiche. Non stavolta. Johann Simon, project manager della Concept F 450 GS, precisa: “Nessun compromesso, questo è certo. Seguendo l’orientamento decisamente sportivo e off-road della Concept F 450 GS, realizzeremo la moto il più fedelmente possibile a questo concept.

Regoleremo solo l’altezza della sella per migliorarne l’accessibilità e la maneggevolezza. In alternativa alle ruote a raggi incrociati (19 pollici all’anteriore, 17 pollici al posteriore), si possono anche immaginare ruote in alluminio

pressofuso, leggere ma altamente resistenti, nelle stesse dimensioni”.