Fonte: Ufficio Stampa BMW BMW F750 GS, crossover stradale nel senso puro

Entrare nelle grazie dei motociclisti richiede tanto lavoro, con una cura estrema nel dettaglio. Se conquisti, però, le loro simpatie, puoi stare certo di avere un brillante futuro davanti. BMW è riuscita a superare le resistenze iniziali con la F750 GS, una due ruote gradita tanto dai principianti quanto dagli esperti.

Versatile, comoda e divertente da guidare

Collocata in posizione strategica nel segmento delle medie cilindrate, la produzione dell’Elica costituisca la scelta ideale per chi cerca un esemplare versatile, comodo e divertente da guidare, sia in città sia fuori porta. I progettisti l’hanno concepita al fine di offrire un’esperienza equilibrata, senza eccedere nelle prestazioni off-road e mantenendo un focus deciso sull’asfalto.

Le sospensioni, tarate a sufficienza, garantiscono un comfort di marcia elevato pure sulle strade più dissestate, mentre la posizione di guida eretta e rilassata permette di affrontare lunghi viaggi senza affaticarsi. In fede alla storica reputazione, la Casa bavarese ha pensato di privilegiare il comfort e il pubblico ne è stato lieto. Aveva delle precise idee circa la moto e, alla prova del nove, ha riscontrato piena rispondenza nel mezzo.

In termini di “cuore pulsante”, ovverosia del motore, la scelta è ricaduta su un bicilindrico parallelo da 853 cc, capace di erogare una potenza di 77 CV. Il propulsore in questione riesce a distinguersi per elasticità e la coppia corposa ai bassi e medi regimi. Ne deriva una ripresa brillante in qualsiasi contesto.

Inoltre, il consumo di carburante risulta moderato e, pertanto, la F750GS consiste in una compagna economica. Non lasciatevi ingannare dal marchio illustre: in rapporto ad alcune concorrenti, fa dell’efficienza un tratto saliente.

Dotazione tecnologica al passo coi tempi

BMW non ha badato a spese neppure nella dotazione, comprensiva di tecnologie moderne. Se desiderate un esemplare evoluto, vi verrà naturale farci un pensierino, perché il kit risponde alle attese e, anzi, addirittura sorprende. È possibile che BMW sappia andare oltre le previsioni iniziali? Sembrerà strano, ma forse sì. Il pacchetto elettronico è, infatti, di prim’ordine, comprensivo dell’ABS e del controllo di trazione, preposti a garantire la massima sicurezza in qualsiasi circostanza. A prescindere dalle condizioni del meteo e dei sentieri battuti, si dimostra affidabile.

La rinomata solidità tedesca trova qui un fantastico esempio. Nel corso delle sessioni in sella alla vostra due ruote potrete tenere sotto costante controllo le info necessarie, grazie al computer di bordo. Ciò riduce in maniera significativa le chance di incorrere in spiacevoli sorprese, dettate da frenesia ed entusiasmo. In base al relativo stile di guida e alle condizioni del fondo stradale, la mappatura concede ampia libertà di manovra.

Tradotto: ve la “cucirete” addosso. Al di là del piacevole colpo d’occhio, apprezzerete appieno le doti tecniche. Infine, avrete la facoltà di configurare la moto con una vasta gamma di accessori originali dell’azienda, come le valigie laterali, il parabrezza regolabile e il riscaldamento delle manopole.

Prodi avventurieri, sfregatevi le mani e preparatevi a scatenare l’indomita furia della BMW F750 GS, la partner ideale sia negli spostamenti quotidiani sia nei fine settimana. Intuitiva nei meccanismi, vi assumerete presto la giusta confidenza.