Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: iStock In Tangenziale un'auto viaggia contromano: frontale spaventoso

Purtroppo quando ci si mette al volante non solo bisogna fare i conti con le proprie eventuali distrazioni, ma anche con quelle degli altri. Guidare con attenzione, infatti, certe volte non basta per evitare incidenti visto che sulle strade ci sono tante persone che magari non hanno il polso della situazione e commettono errori che in alcuni casi possono costare anche la propria vita e quella degli altri. Fortunatamente le auto moderne, grazie agli ADAS riescono a ridurre la percentuale di sinistri.

In particolare la frenata assistita e i sensori di linea danno un mano in tal senso. Si spera che l’AI applicata alle vetture in futuro, posso ridurre quasi a zero gli incidenti. In fondo è già da tempo al vaglio delle varie Case costruttrici l’idea addirittura della guida autonoma. Di recente ad esempio Elon Musk e la sua Tesla hanno presentato al mondo i loro nuovi Robotaxi, che promettono di stravolgere la mobilità come oggi la conosciamo.

Terribile incidente

Naturalmente, nell’attesa che la realtà si trasformi come in uno dei libri di Asimov, dobbiamo accontentarci di ciò che abbiamo e quindi dell’imperfezione umana. In particolare arriva da Milano una storia che è davvero agghiacciante. Durante la notte che ha diviso venerdì 29 novembre e sabato 30 novembre, sul tratto di strada dell’ingresso di Ponte Lambro-Mecenate, sulla Tangenziale Est di Milano, si è consumato un terribile incidente.

Il sinistro è stato ripreso in diretta e caricato sui canali social. A quanto pare un’auto viaggiava su questo tratto di strada contromano. Dalle immagini si evince come questa venga evitata all’ultimo da un’altra vettura per poi schiantarsi proprio contro quella che stava riprendendo la strada. Una scena terribile, che non offre, per il momento una spiegazione.

Le conseguenze

Sul posto, naturalmente, sono subito intervenute le forze dell’ordine e gli operatori sanitari del 118. Lo scontro frontale è stato davvero orrendo. Sul posto sono giunti i soccorsi della centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Da quanto si evince nell’impatto sarebbero rimasti feriti due uomini: uno di 31 anni e un altro di 48. Per il momento non si sa chi dei due fosse alla guida.

Il 31enne è stato trasportato all’ospedale Policlinico in codice giallo riportando un trauma a una gamba. L’altro uomo, invece, ha evidenziato un trauma al torace e all’addome. Gli inquirenti hanno già effettuato tutti i rilievi del caso per attribuire eventuali responsabilità dell’accaduto. Per il momento non si hanno notizie sul perché quest’auto viaggiasse contromano su quel tratto di strada. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravissime dell’accaduto, ma poteva andare molto peggio.

Nel frattempo, per provare a ridurre gli incidenti sulle nostre strade, a partire dal prossimo 14 dicembre, ci sarà un nuovo Codice della Strada. Anche il ministro Salvini, attraverso un videomessaggio diffuso sulle proprie pagine social ha voluto mostrare le novità che sono previste dalla Legge come ad esempio la sospensione breve della patente. Si spera che tutto ciò possa fare da deterrente affinché ci sia maggiore attenzione sulle strade italiane da parte di chi si mette al volante.