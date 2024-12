Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Tesla potrebbe lanciare nella prima metà del 2025 l'economica Model Q

Ogni dichiarazione (o indiscrezione) su Tesla va accolta con cautela. Spesso i piani dell’azienda sono cambiati in corsa, come da direttive del suo leader, Elon Musk. Tuttavia, sembra proprio che il famigerato modello elettrico low-cost sia in dirittura d’arrivo. E in anticipo rispetto alle previsioni iniziali, con un nome diverso: Model Q. Così lo ha chiamato Travis Axelroad, responsabile delle relazioni con gli investitori di Tesla, durante un recente incontro con Deutsche Bank, secondo quanto riferisce Becky Peterson, giornalista del Wall Street Journal.

Per il pubblico di massa

La vettura sarebbe in cantiere per la prima metà del 2025, e andrà ad aggredire un mercato più ampio. Di norma, la Casa realizza modelli premium, ma stavolta le condizioni potrebbero attirare anche utenti con budget limitati. La fabbricazione non richiederà investimenti in nuove strutture. Il Costruttore avrebbe intenzione di commissionare il progetto a uno degli impianti esistenti. Un modo per risparmiare, e far felici gli azionisti.

Tra le opzioni al vaglio, quella di Shanghai è una delle favorite. Qui, come ben sanno gli appassionati delle Tesla, sorge la Gigafactory più grande al mondo. Qualcuno suggerisce, però, un’alternativa: la Gigafactory di Berlino. Non è ancora chiaro quale sarà la decisione finale, e lo stesso vale riguardo al nome. Resta da vedere se Model Q, “Redwood” in codice, sarà il nome definitivo o provvisorio.

Batterie, motori e prezzo

Scendendo nel dettaglio delle caratteristiche, l’economica BEV dovrebbe essere il 15% più piccola e il 30% più leggera della Model 3. Le opzioni di batteria sarebbero due, entrambe al litio ferro fosfato (LFP) da 53 e 75 kWh, con un’autonomia massima stimata fino a 500 km. La clientela avrebbe, inoltre, possibilità di scegliere sul motore, tra singolo e doppio. Una politica che, in fondo, rispecchia le solite manovre commerciali adottate dai dirigenti Tesla.

Il motivo di maggiore richiamo è il prezzo, che si attesterebbe intorno ai 30.000 dollari, riducibili a 25.000 con gli incentivi. Per un investimento profittevole, la Model Q dovrebbe raggiungere una tiratura elevata. Si mormora perfino che aumenterà del 20 o del 30% i volumi della Gigafactory dove nascerà già nel 2025. Ne sapremo, comunque, di più nei prossimi mesi. Intanto, i maestri del rendering ci aiutano a ingannare l’attesa.

Sul web circolano affascinanti ricostruzioni digitali del veicolo, ritratto con una carrozzeria da hatchback compatta. A giudicare dai lavori, i fan sperano in un esemplare pieno di personalità. Linee sportive e portiere controvento caratterizzano, infatti, diversi elaborati, che non hanno, a ogni modo, nulla di ufficiale.

In passato Musk ha menzionato l’intenzione di produrre un’auto elettrica più accessibile, sottolineando, però, come non sia una priorità immediata. La fantomatica Model 2, definita con la sua solita enfasi, “rivoluzionaria” da Musk, è rimasta un sogno nel cassetto.

L’approdo della Model Q potrebbe dipendere dall’evoluzione delle tecnologie di guida autonoma e dalle logiche di mercato. Il brand non ha ancora rilasciato delle comunicazioni, perciò vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze. Oltretutto, anche qualora arrivassero, non è scontato che il prospettato sbarco nel primo semestre del 2025 venga rispettato. I ritardi del pick-up avveniristico Cybertruck ci siano da monito.