Col nuovo concept E, Audi dice addio ai Quattro Anelli nel mercato cinese: la Casa tedesca ha in serbo un nuovo luogo per il futuro, messo in bella mostra

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Audi AUDI E mostra per la prima volta il logo della Casa per il mercato cinese

Audi continua a ridefinire il mercato premium cinese con il lancio del suo nuovo marchio AUDI, sviluppato in collaborazione con SAIC, che consolida il ruolo pionieristico dell’azienda tedesca nel settore. Scritto a lettere tutte maiuscole, non prevede i celebri Quattro Anelli.

All’avanguardia della tecnica

Dopo essere stato il primo brand automobilistico di lusso ad entrare nel mercato cinese verso la fine degli anni Ottanta, la compagnia riafferma oggi la propria visione proponendo il DNA tradizionale e il ‘Vorsprung durch Technik’ (‘All’avanguardia della tecnica’) in un’epoca di veicoli intelligenti e connessi.

“L’industria automobilistica sta vivendo la più grande trasformazione della propria storia – spiega l’amministratore delegato di Audi AG, Gernot Döllner -. Con le nostre partnership in Cina stiamo giocando un ruolo decisivo in questa trasformazione”. I consumatori locali di vetture premium si distinguono per caratteristiche specifiche: sono più giovani e attenti alla tecnologia rispetto al resto del mondo e cercano connettività avanzata, guida automatizzata e interni che uniscano familiarità e innovazione.

Con Fermín Soneira al comando, il team congiunto integra conoscenze e competenze per lo sviluppo, la fabbricazione e le vendite, creando sinergie tra la qualità e il design d’eccellenza di Audi e l’ecosistema tecnologico di SAIC. Il risultato è una piattaforma digitale avanzata, che darà vita a una nuova generazione di esemplari cinesi, con il primo modello atteso al lancio nel 2025.

“La collaborazione tra AUDI e SAIC riflette lo spirito del ‘meglio dei due mondi’ e consente di organizzare congiuntamente sviluppo, acquisti, produzione e vendite”, ha dichiarato Soneira. “Entrambe le parti contribuiscono attraverso i rispettivi punti di forza. Sono fermamente convinto che Audi continuerà così a plasmare il futuro della mobilità elettrica premium facendo proprie le esigenze e la spinta innovativa caratteristiche del mercato cinese”.

Un’anteprima del futuro

La concept car AUDI E, progettata da esperti di entrambe le realtà, rappresenta il futuro del Costruttore nella Repubblica del Dragone. Dalle dimensioni generose, sfoggia linee pulite, proporzioni eleganti e tocchi unici. All’interno, un ambiente spazioso e digitale punta a offrire un’esperienza intuitiva e connessa, adatta allo stile di vita urbano.

A bordo, il sistema OS offre un’interazione intuitiva e personalizzata, supportata da un avatar di intelligenza artificiale, mentre l’Assistant risponde ai comandi vocali e tattili degli utenti.

In termini di powertrain, la AUDI E annovera due motori elettrici che erogano una potenza di 570 kW, tradotti in uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Grazie alla batteria da 100 kWh, assicura un’autonomia di 700 km nel ciclo CLTC. E l’architettura da 800 volt permette una ricarica rapida: in 10 minuti recupera ben 370 km.

“La nuova piattaforma digitale condivisa costituirà la base per una nuova generazione di veicoli intelligenti e connessi dedicati esclusivamente al mercato cinese – ha aggiunto Döllner -. La cooperazione con SAIC amplierà ulteriormente il portfolio di vetture full electric e accelererà ulteriormente la trasformazione dell’Azienda all’interno del mercato automotive più importante al mondo”. Dalla showcar nasceranno, in totale, tre modelli di serie, appartenenti ai segmenti D ed E, sotto una differente veste, ma potete stare tranquilli: i Quattro Anelli continueranno a essere adottati altrove.