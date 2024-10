Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Il mondo delle auto sta cambiando, stiamo vivendo una transizione ecologica che nei prossimi anni porterà i vari marchi a non produrre più auto con motori endotermici. Le varie case già si stanno adeguando ai nuovi standard e sono in arrivo tantissime nuove auto elettriche ed ibride. Non è tutto però perché si lavora incessantemente anche ad altre soluzioni per quanto concerne i carburanti come ad esempio l’idrogeno.

Proprio in questo contesto si va ad incastonare un nuovo arrivo in Italia per quanto concerne il mercato dell’auto. Stiamo parlando dello storico brand SWM, che sbarca nel nostro Paese grazie ad una partnership con Campello SpA. Storico marchio motociclistico nato dalla passione di due amici piloti (Sironi e Vergani) negli anni ’70 in Italia a Palazzolo Milanese, muta il suo marchio in Speedy Working Motors (SWM) per dare un tocco più internazionale al brand.

Negli anni questo marchio è cresciuto tantissimo e in breve tempo. Basti pensare che già nel 1979 vinse il titolo di miglior moto dell’anno. A partire dal 2014, tale marchio, è entrato a far parte di Shineray Group, il colosso cinese che si occupa di vendita e assistenza per moto, SUV, EV, minibus e mini camion. La partnership tra quest’ultima azienda e la Campello affonda le sue radici nel 2013 quando viene stipulato un accordo di distribuzione per l’Italia dei veicoli commerciali elettrici X30L. A partire da settembre 2024 però tale partnership si consolida per la distribuzione anche dei SUV SWM. Arriveranno nel nostro Paese tre modelli ad alimentazione termica: G01, G03F e G05.

Presentata la nuova gamma

Il G01 è un SUV di segmento D, le sue dimensioni sono: 4610 x 1855 x 1725 mm. Viene proposto con motorizzazione a benzina ed è disponibile sia con cambio manuale che automatico. Ha cerchi in lega da 18 pollici e tetto panoramico che si può aprire e sedili in pelle con regolazione elettrica. Naturalmente questo modello è dotato di un infotainment di alto livello con uno schermo touch ampio a 10 pollici che si può collegare anche al proprio smartphone tramite Apple Car Play e Android Auto. Si può acquistare chiavi in mano al costo di 23.990 euro nelle colorazioni bianco, antracite, nero, blu e rosso. Di questo particolare modello ne esiste anche una versione sport. La G01F che ha dimensioni: 4670 x 1855 x 1740 è fornita con cambio automatico e motore benzina. Ha linee più decise rispetto alla versione standard e si differenzia nel posteriore per i doppi scarichi. Leggermente più alto il prezzo che è di 26.990 euro.

Per quanto concerne invece la G03F, parliamo di un SUV di segmento D molto spazioso che può ospitare sino a 7 persone con dimensioni decisamente generose: 4605 x 1815 x 1825 mm. Motore alimentato a benzina e cambio manuale. Quest’auto si contraddistingue per il bagagliaio capiente e le tante aree storage. I sedili sono in pelle ed è presente un comodo tetto apribile. Anche in questo caso troviamo un sistema di infotainment che si può collegare allo smartphone con funzione mirroring per Apple Car Play e Android Auto. Le colorazioni disponibili sono: bianco, nero, antracite, verde e arancione e il costo è a partire da 19.990 euro.

C’è poi la G05, perfetta per le famiglie numerose o per chi ama viaggiare in compagnia. SUV di segmento D vanta le seguenti dimensioni: 4750 x 1860 x 1780. Questa vettura è la più grande della gamma e può ospitare sino a 7 persone. Viene offerta ricca di accessori e dotazioni di serie. Ci sono i sedili frontali con seduta riscaldata e ventilata. Inoltre è presente il tetto panoramico per un’esperienza di viaggio fuori dal comune. Venduta con alimentazione a benzina al prezzo di 23.890 euro chiavi in mano, la si può trovare nelle colorazioni bianco, nero, antracite e verde.

Tutta la gamma SWM è dotata di serbatoi da 52 litri e motori con cilindrata 1.5 aspirati o turbo. Al lancio sono coperti da una garanzia di 5 anni o 100.000 km. Inoltre, come da disposizioni recenti UE, sono dotati di tutti gli ADAS necessari per rendere la guida più sicura. Non è tutto però perché il brand in questione ha anche annunciato che l’intera gamma, entro la fine del 2024 sarà anche dotata di motore GPL. Una scelta in controtendenza rispetto al mercato, ma che come abbiamo visto con alcuni marchi come ad esempio Dacia, sta decisamente pagando tanto.

Tutte le novità

Durante l’evento di lancio è stato annunciata anche una piccola anticipazione: la G03F EDI, una vettura EREV plug-in che può essere guidata da neopatentati. L’idea di SWM è quella di offrire ai propri clienti un’alternativa nei segmenti di appartenenza a prezzi molto competitivi con un’ampia dotazione di serie. Durante la presentazione c’era anche l’X30L EV con configurazione 7 posti, che è in commercio già da fine 2023 sempre grazie alla Campello SpA.

Volendo scendere nei particolari di questo modello, l’X30L EV è un veicolo commerciale da 7 posti che garantisce un’autonomia di 305 km e una velocità massima di 100 km/h. Offre inoltre la possibilità di ricarica con Fast Charge che permette di passare dal 20% al 100% in appena 45 minuti. La versione N1 del suddetto modello, che è deputato al trasporto merci, può contare su un ampio spazio di carico con un volume di 4,8 m³. La versione 7 posti di questa vettura è offerta sul mercato al prezzo di 30.529 euro IVA esclusa, mentre la configurazione commerciale è venduta a 29.020 euro IVA esclusa.

L’idea di SWM però è quella di proseguire sul solco appena tracciato anche nei prossimi anni. Il Marchio, infatti, ha già annunciato che tra il 2025 e il 2026 ci saranno ulteriori lanci, anche se per il momento non è stata ancora rivelato di cosa si tratterà nello specifico. Per il momento c’è il riserbo anche sui listini riguardanti le vetture con alimentazione a GPL, che come abbiamo già ricordato arriveranno non prima della fine del 2024. In particolare quest’ultima motorizzazione potrebbe avere effettivamente grande successo nel nostro Paese, visto che sono rimaste davvero in pochissime le case che ancora producono vetture con quel tipo di alimentazione, nonostante la domanda non sia calata in Italia.