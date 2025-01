La nuova Dacia Bigster arriva finalmente in Italia. Il prezzo è come sempre contenuto e ci sono tante novità per quanto concerne allestimenti e motorizzazioni

Negli ultimi anni uno de marchi che più di tutti si è messo in luce è sicuramente Dacia. La Casa romena di proprietà di Renault ha svecchiato la propria gamma e ha cambiato logo per darsi un taglio più sportivo. L’operazione ha sicuramente funzionato, al punto che nel 2024 la entry level del costruttore, la Sandero, ha fatto segnare numeri di vendita da record. Ad aiutare in tutto questo ci ha pensato anche la scelta fatta sulla motorizzazione. L’azienda romena, infatti, ha dotato quasi tutti i suoi modelli di motori a benzina e GPL, una scelta in controtendenza rispetto alla concorrenza, ma che sembra averli premiati.

Il 2024 per Dacia però è stato anche l’anno della presentazione della Bigster, uno dei SUV più attesi in assoluto. In questo 2025 è tempo per la vettura in questione del segmento C-SUV arrivare sulle nostre strade. Commercializzata dal 9 gennaio 2025, sarà disponibile, invece, nella rete di vendita a partire dalla primavera del 2025.

Allestimenti e motorizzazioni

La nuova Dacia Bigster sarà offerta con quattro livelli di allestimento e sono: Essential, Expression e due allestimenti top di gamma che avranno però contenuti differenti. Sono l’Extreme che darà la possibilità di avere tetto apribile panoramico, barre da tetto modulabili, selleria lavabile in TEP Microcloud, tappetini in gomma e sistema YouClip 3 in 1 di serie. C’è poi la versione Journey che presenta il portellone posteriore motorizzato, un ambiente interno esclusivo e sedile del conducente che è possibile regolare elettricamente. Per quanto riguarda le colorazioni fa il suo esordio la nuova tinta metallizzata Indigo Blu e la carrozzeria Bi-Tono con tetto nero che sarà disponibile in opzione sulle versioni Extreme e Journey.

Le motorizzazioni di Dacia Bigster sono tutte elettrificate e alcune inedite: c’è il TCe 140, che avrà un sistema mild-hybrid da 48 V. C’è poi per la prima volta un tipo di alimentazione che unisce il bifuel GPL/benzina con un sistema mild-hybrid da 48 V, stiamo parlando della motorizzazione ECO-G 140. Ci sarà poi per la prima volta nel Gruppo Renault il nuovo motore Hybrid 155 disponibile con il cambio automatico a partire dal livello Expression. Infine, su Expression ed Extreme sarà possibile l’opzione TCe 130 4×4 con cambio manuale 6 rapporti e sistema mild-hybrid da 48 V.

Tour promozionale e il prezzo

Dacia inoltre per l’occasione ha presentato anche il nuovo Bigster Experience Tour, un’iniziativa esclusiva che permetterà ai clienti del brand romeno di entrare in pieno nel mondo Dacia. Il Tour partirà da fine gennaio e andrà a toccare quattro grandi città italiane: Milano, Bologna, Roma e Bari. Qui i clienti potranno cominciare ad assaporare i dettagli della Bigster, il design, i vari allestimenti e gli equipaggiamenti.

Il prezzo è in linea con la politica aziendale del brand romeno di Best Value for Money. Si parte dall’entry level del modello che è la Essential TCE 140 venduta a 24.800 euro, stesso prezzo anche per la ECO-G 140 del medesimo allestimento. Le più “care” invece sono la Journey Hybrid 155 e la Extreme Hybrid 155, entrambe vendute a 31.300 euro. Per quanto concerne invece la 4×4, la Expression costa 27.800 euro mentre la Extreme 29.800 euro. Dacia fa sapere inoltre che il motore ECO-G 140 sarà ordinabile da aprile 2025.