Fonte: Ufficio Stampa Dacia La Dacia Duster è ordinabile

Dopo alcuni mesi dalla presentazione ufficiale e dalla successiva apertura degli ordini, la nuova generazione della Dacia Duster, modello sempre più iconico e vero e proprio punto di riferimento per la Casa, in particolare sul mercato italiano, fa il suo debutto ufficiale nelle concessionarie con un “porte aperte” in programma nel week end del 21 e del 22 settembre. Si tratta dell’occasione giusta per scoprire da vicino le caratteristiche del nuovo SUV Dacia, modello che punta a conquistare il mercato italiano grazie a un rapporto qualità/prezzo molto interessante e a un’offerta finanziaria dedicata che prevede rate da 149 euro.

Il SUV è pronto per l’Italia

Le Concessionarie italiane di Dacia sono aperte nel corso del week end del 21 e del 22 settembre. Lo scopo principale è consentire ai potenziali acquirenti la possibilità di scoprire da vicino la terza generazione della Dacia Duster ed anche effettuare un test drive, per verificare direttamente le potenzialità. Il porte aperte di questo week end si accompagna a una massiccia campagna di comunicazione, partita proprio questa settimana su tutti i principali media italiani. Per tutti gli automobilisti interessati al nuovo Duster, quindi, questo week end può essere l’occasione giusta per valutare le capacità del modello e, eventualmente, completarne l’acquisto.

Un’offerta lancio interessante

Il porte aperte nelle concessionarie Dacia è accompagnato da un’offerta lancio molto interessante. Il SUV di Dacia può essere ordinato con rate a partire da 149 euro al mese. L’offerta riguarda la versione Journey (una delle più apprezzate insieme alla Extreme, secondo i dati diffusi dalla Casa). Questa versione, in abbinamento al motore Full Hybrid 140, è ordinabile con un anticipo di 5.630 euro e con 36 rate da 149 euro al mese. L’offerta prevede una rata finale di 19.530 euro. Naturalmente, per i dettagli completi in merito, rimandiamo al sito Dacia oppure a una delle concessionarie del brand.

Una gamma completa

Il listino della Dacia Duster è particolarmente ricco di opzioni, permettendo alla clientela di poter individuare la variante giusta da acquistare. La gamma parte da 19.700 euro con l’allestimento Essential e il motore 1.0 Eco-G da 100 CV, con funzionamento bifuel, benzina e GPL. C’è poi l’allestimento Expression, che propone sempre il motore 1.0 Eco-G con un prezzo di listino di 21.400 euro oltre al motore 1.2 Tce da 130 CV, con prezzi da 22.900 euro, e il più potente 1.6 Hybrid da 140 CV, con prezzi da 26.400 euro.

A completare la gamma, ci sono gli allestimenti Extreme e Journey, che partono da 22.900 euro e che sono abbinabili a tutte le motorizzazioni in gamma. L’offerta della Duster, quindi, si conferma particolarmente ricca, con anche la possibilità di optare su varianti con trazione integrale e cambio automatico. Tutte le versioni del SUV, in ogni caso, mantengono un rapporto qualità/prezzo vantaggioso. La gamma continua a partire da meno di 20.000 euro e il top di gamma si ferma a 27.900 euro.

La nuova generazione della Dacia Duster è ora ordinabile. Il porte aperte di questo week end rappresenta l’opportunità giusta per scoprire da vicino il nuovo SUV, inevitabilmente destinato a ritagliarsi uno spazio di primissimo piano sul mercato delle quattro ruote in Italia e nel resto d’Europa.