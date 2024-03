Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Group Renault La nuova generazione di Dacia Duster in Italia

Dacia Duster è pronta a scrivere un altro capitolo di grandissimo successo con la sua terza generazione che finalmente è ordinabile anche nelle concessionarie italiane. Il SUV del costruttore romeno è una delle macchine più vendute e apprezzate nel nostro Paese, grazie alle sue precedenti versioni, e si è fatta largo nel mercato con forza grazie alle caratteristiche uniche nel suo genere. Affidabile, pratica, spaziosa e pragmatica, oltre che a buon prezzo. Ingredienti irresistibili e fondamentali per decretare il suo ascendente sul grande pubblico.

Tutto ciò che è stato valido e determinante nel passato, Dacia cerca di replicarlo con la sua ultima generazione, che promette di essere più moderna, comoda e completa. La palla adesso passa al giudice supremo: gli automobilisti. Vedremo se la sceglieranno ancora come fedele compagna d’avventura sulle strade di tutti i giorni.

Value for money come caposaldo

Il principio resta ancora lo stesso e sicuramente piacerà all’utente finale. La nuova generazione mantiene il 110% del DNA di Duster, quello che tanto ha funzionato con la platea italiana, puntando al miglior “Value for money”, in poche parole il miglior compromesso tra qualità e prezzo. Un punto di forza determinante fra le crepe di un mercato che non sembra più molto democratico.

La gamma italiana della nuova Dacia Duster si declina in 12 versioni frutto della combinazione di 3 motori e 4 allestimenti, 2 tipologie di trazione (anteriore o 4×4) e due cambi (manuale o automatico), in grado di soddisfare al meglio le esigenze di mobilità dei clienti italiani. Quindi, ci sarà spazio per continuare a compiere anche incursioni in offroad con la trazione integrale.

Il listino di nuova Dacia Duster

Nuovo Dacia Duster promette un listino dal prezzo di partenza di 19.700 euro per la versione bifuel ECO-G 100 turbo benzina + GPL in allestimento Essential. La motorizzazione TCe 130 a benzina con tecnologia mild hybrid a 48V viene proposta da 22.900 euro (in allestimento Expression, 1.500 euro in più rispetto al pari allestimento con motorizzazione ECO-G 100).

La trazione 4×4, invece, richiede 2.500 euro in più rispetto alla versione 4×2 ed è abbinabile con la versione TCe 130 mild hybrid, che parte da un listino di 25.400 euro. Al vertice della gamma si posiziona la motorizzazione full HYBRID 140 con cambio automatico che è disponibile da 26.400 euro in allestimento Expression.

Allestimenti e colorazioni

Nuovo Duster è ordinabile in sette diverse tinte di carrozzeria: Bianco Ghiaccio (di serie), Lichen Kaki, Sandstone, Grigio Scisto, Terracotta, Nero Nacré e Verde Oxide (tinte a richiesta). Ordinabile in tutte le 63 Concessionarie Dacia situate sul suolo italiano, il debutto commerciale in Italia è previsto per il mese di giugno.

La versione Essential è l’unica il cui prezzo di partenza resta al di sotto dei 20.000 euro. Tra le altre cose, di serie troviamo cerchi in acciaio da 16 pollici, barre da tetto nere, climatizzatore manuale, computer di bordo con schermo da 3,5 pollici, sensori di parcheggio posteriori, Intelligent speed assist, Lane departure warning e lane keep assist e cruise control.

Le versioni più ricche sono le varie Expression, Journey ed Extreme che rappresenta il top di gamma. Quindi dopo il lancio della nuova Spring, un nuovo viaggio con Duster può finalmente cominciare.