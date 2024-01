La Duster oggi è più Duster che mai, conosciamo tutti la best seller dal prezzo accessibile del brand, oggi la vediamo in una nuova veste

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Nessuno può dire di non conoscere Dacia Duster, una delle auto più vendute in assoluto e best seller della Casa rumena. Dall’aspetto piacevole, negli anni certamente migliorato, ma apprezzata soprattutto per il prezzo, che è sempre stato accessibile a tutti, questo è innegabile.

Oggi Dacia ci presenta un nuovo “Duster, più Duster che mai”, come la Casa stessa lo definisce. Ed è così che continua la storia di un modello che ha fatto e continua a far parlare di sé, che negli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento sul mercato, ma non solo.

Parliamo di un’auto che la clientela, anche quella italiana, ha imparato ad apprezzare e che nel tempo è riuscita a diventare una vera icona del marchio e dei suoi valori, che sono Essential but Cool, Robust & Outdoor, Eco-Smart. Un modello che è nato ormai nel lontano 2010, che è stato aggiornato nel 2013 e che poi nel 2017 si è presentato sul mercato nella sua seconda generazione, aggiornata a sua volta nel 2021 (nel 2022 ha adottato il nuovo logo del brand).

Dacia Duster si è imposto sul mercato stravolgendo i codici tradizionali del mondo dei SUV, democratizzandolo. Una vettura che è stata venduta finora in ben oltre 310.000 unità in Italia e che da tempo si posiziona sul podio dei B-SUV più apprezzati nel nostro Paese.

La terza generazione di Dacia Duster

Il brand Dacia ha recentemente svelato la nuova gamma e i prezzi di listino che sono stati decisi in Italia per la terza generazione di Duster, un modello la cui apertura ordini è prevista per il mese di marzo (quindi manca pochissimo) e le cui consegne inizieranno, da programmi del brand, a partire da metà anno. Il Nuovo Duster resta ovviamente fedele ai valori del brand e continua a distinguersi per il suo eccezionale rapporto tra la qualità e il prezzo, offrendo al cliente interni moderni e spaziosi, arricchiti da equipaggiamenti e soluzioni inedite.

Gli allestimenti a listino

La gamma del Nuovo Duster è composta oggi da quattro allestimenti differenti, per soddisfare le esigenze di tutti: Essential, Expression e una doppia offerta inedita al vertice della gamma. Due declinazioni diverse per vocazioni diverse, ma proposte allo stesso prezzo. L’allestimento Extreme si presenta al pubblico con un design esclusivo impreziosito da tocchi e dettagli minuziosamente curati in color rame, una variante pensata dalla Casa per tutti coloro che sono appassionati di attività all’aria aperta e che desiderano avere tra le mani un veicolo robusto e pratico (sono presenti le sellerie in MicroCloud lavabili, le barre da tetto modulabili e altro ancora).

Il Nuovo Duster in allestimento Journey, invece, è stato creato proprio pensando ai potenziali clienti del brand che hanno voglia di guidare una vettura dall’eleganza discreta, che prediligono il comfort e la tecnologia (sono presenti di serie il freno di stazionamento elettrico automatico, la Media Nav Live e altri elementi ad hoc).

I nuovi accessori intelligenti

YouClip, il marchio ha inserito nei modelli della nuova gamma degli accessori inediti “in stile Dacia”. Quello che viene chiamato YouClip è un sistema semplice e ingegnoso che permette di fissare in modo pratico e sicuro molti accessori dedicati in punti chiave dell’abitacolo del Nuovo Duster.

Siamo arrivati quest’anno alla terza generazione dell’iconico modello del brand, che si presenta dotato di serie di quattro punti di aggancio YouClip (su allestimento Essential) o sei sugli altri (installati direttamente in fabbrica). A questi si possono poi aggiungere due altri punti di ancoraggio sui poggiatesta dei sedili anteriori, come supporti (nella gamma accessori) per tablet di chi siede dietro, ad esempio.

Novità sui colori? Anche qui Dacia ha pensato di aggiungere elementi alla tavolozza: in realtà la proposta inedita riguarda esclusivamente la tinta Beige Sandstone metallizzata. Il cliente potrà anche scegliere tra altre sei tinte che già conosciamo: Lichen Kaki, Verde Oxide, Brun Terracotta, Grigio Scisto, Nero Nacré e Bianco Ghiaccio.

Le motorizzazioni

Dacia Duster nella sua terza generazione per il 2024 porta al debutto il motore benzina TCe 130 inedito, che adotta un sistema mild-hybrid da 48V. Una motorizzazione che per la Casa è una novità assoluta e in grado di offrire ai clienti un primo livello di elettrificazione (ibrida leggera), è abbinata a un cambio manuale a sei rapporti. Questo nuovo propulsore, che volendo si può abbinare sia alla trazione anteriore che alla trazione integrale, si caratterizza per il frazionamento a 3 cilindri con cilindrata 1.2 litri ed è dotato di sovralimentazione con turbo. Come detto, adotta un sistema mild-hybrid da 48V, caratteristica che consente a questa versione di ridurre il consumo medio e le emissioni di CO2 di circa il 10%.

La motorizzazione full Hybrid 140 che Dacia adotta già sulla sua Jogger dallo scorso anno, altro modello di successo per il brand, viene montata ora anche sul Nuovo Duster ed è abbinata aa un cambio automatico con innesto a denti privo di frizione. Questa propulsione in particolare offre al cliente ottime prestazioni e consumi ed emissioni ridotti. Con il nuovo Dacia Duster Hybrid 140 è possibile circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica, con una riduzione dei consumi in ciclo urbano fino al 40% (rispetto ai motori termici equivalenti in ciclo urbano), senza cambiare abitudini di guida.

E infine, sempre parlando di motorizzazioni, possiamo dire che Dacia è oggi l’unico costruttore a proporre l’alimentazione bifuel benzina-GPL su tutti i modelli termici della gamma, con il label ECO-G. Anche il Nuovo Duster può contare sulla motorizzazione ECO-G 100, che è costituita da un motore 3 cilindri turbo da 1.0 litri alimentato a benzina e GPL. Questa comprovata alimentazione alternativa fornita in primo equipaggiamento dà all’auto la possibilità di ridurre le emissioni di CO2, emettendone in media il 10% in meno rispetto alle motorizzazioni a benzina equivalenti.

I prezzi di listino

E finalmente eccoci arrivati all’informazione che più di tutte interessa oggi il pubblico del Bel Paese, i prezzi di listino decisi da Dacia per il Nuovo Duster. La gamma italiana ha un listino che parte da 19.700 euro e si declina – come abbiamo anticipato – in quattro differenti allestimenti, tre motorizzazioni, due tipi di trazione e due trasmissioni, per un totale di 12 combinazioni possibili, in grado di soddisfare al meglio le esigenze di mobilità dei clienti italiani.