La presentazione di nuova Lancia Ypsilon inaugura una nuova era per il marchio italiano, unendo tradizione e innovazione in un’elegante fusione di stile, comfort e sostenibilità. Nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina, con la sua esclusiva versione 100% elettrica, rappresenta il punto culminante di questo rinnovamento, incarnando l’essenza del design italiano e il massimo benessere a bordo.

L’innovativa Ypsilon edizione limitata Cassina

Nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina non è solo un’auto: è un’opera d’arte su quattro ruote. Con l’esclusivo tavolino multifunzionale Cassina, inedito elemento di design, e l’uso sapiente del velluto in filato 100% riciclato, ogni dettaglio dell’abitacolo evoca il calore e l’eleganza delle case italiane. Unendo le eccellenze di Lancia e Cassina, questa edizione limitata si distingue come un’icona di stile e comfort. La partnership tra Lancia e Cassina va oltre la creazione di un’auto: è un dialogo tra due mondi, tra automobilismo e design d’interni. Nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina è il frutto di questa sinergia, unendo materiali innovativi e tradizione artigianale per creare un’esperienza di guida senza precedenti.

Il design di nuova Lancia Ypsilon è un tributo alla storia del marchio, reinterpretata in chiave moderna. L’incarnazione di questo nuovo linguaggio estetico, denominato Lancia Pu+Ra Design, si traduce in forme morbide ed eleganti, richiamando l’eredità sportiva della Lancia Stratos e Delta. Con dettagli iconici come i fanali full LED rotondi e il logo Progressive Classic, la Nuova Lancia Ypsilon sfida il futuro con grinta e stile.

Tecnologia senza sforzi: l’esperienza di guida del futuro

Nuova Lancia Ypsilon è più di una semplice auto: è un salotto tecnologico su ruote. Grazie all’innovativa interfaccia S.A.L.A. e alla guida autonoma di livello 2, ogni viaggio diventa un’esperienza di lusso e comfort. Con il sistema Free2move Charge, la ricarica diventa un gioco da ragazzi, permettendo ai conducenti di essere sempre pronti a partire.

Rivoluzione elettrica: il futuro della mobilità con Lancia

Nuova Lancia Ypsilon segna l’inizio di una nuova era per il marchio, abbracciando la mobilità elettrica con grinta e determinazione. Con un’autonomia fino a 403 km e tempi di ricarica record, questa city car intelligente è pronta a guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile.

Con un’offerta finanziaria completa e una campagna di comunicazione avvincente, Nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina è pronta a conquistare il cuore degli italiani. Con stile italiano, comfort di prima classe e tecnologia all’avanguardia, questa edizione limitata offre un’esperienza di guida senza confronti.