Nuova Lancia Ypsilon : vediamola da vicino

È finalmente giunto il momento: la nuova Lancia Ypsilon è realtà. Niente più segreti e misteri, la quarta generazione dell'utilitaria chic torinese è pronta a conquistare i suoi fedeli appassionati, ed è determinata a riportare Lancia sulle strade d'Europa, dove è assente da troppo tempo. Il rinascimento del prestigioso Brand italiano passa attraverso la nuova creatura che, oltre a essere ibrida, è anche la prima elettrica nella sua storia ultra centenaria. La prima versione è un'edizione limitata by Cassina, famoso atelier di interior design, proposta in appena 1906 esemplari, tanti quanti l'anno di fondazione del costruttore. Non resta che scoprirla più nel dettaglio.