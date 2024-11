Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Nuova Lancia Ypsilon sfila per le strade di Torino

La nuova Lancia Ypsilon è pronta a conquistare le strade italiane, portando con sé un mix irresistibile di eleganza, innovazione e spirito sportivo. Il marchio italiano ha dato il via a un nuovo roadshow che la vedrà protagonista nelle principali città italiane, a partire da Torino, sua città natale. Intorno a questo modello, che dovrebbe rappresentare il “Rinascimento” del glorioso Marchio piemontese, si aggira molta curiosità. Le sue linee fuori dal coro, originali e legate alla storia del Brand, fanno discutere e incantano. Ingredienti essenziali in questa primissima fase di commercio.

Il legame con l’Italia

Torino, culla del marchio Lancia, ha accolto con entusiasmo la nuova Ypsilon, simbolo di un legame indissolubile tra il brand e la città che ospita il quartier generale e il Centro Stile dove la vettura è stata progettata e sviluppata. Dieci esemplari della Nuova utilitaria chic, in versione elettrica e ibrida, hanno sfilato per le vie più eleganti e vivaci della città, tra cui via Po, Piazza San Carlo e Piazza Vittorio Veneto. L’evento si è svolto in concomitanza con le ATP Finals, creando un’atmosfera elettrizzante culminata con la vittoria del campione italiano Jannik Sinner.

La Nuova Ypsilon si distingue per le sue linee sinuose e accattivanti, che incarnano la nuova era del marchio italiano. Il CEO di Lancia, Luca Napolitano, ha espresso il suo orgoglio per l’accoglienza ricevuta a Torino, sottolineando l’entusiasmo del pubblico italiano e straniero. Ha inoltre ribadito il profondo legame tra Lancia e Torino, città che rappresenta l’eleganza, la storia e l’innovazione, valori che si riflettono nella nuova Ypsilon.

Nuova Lancia Ypsilon: ibrida ed elettrica

La nuova Lancia Ypsilon è disponibile in due configurazioni: ibrida ed elettrica. La versione ibrida, dotata di cambio automatico e-DCT, offre il massimo dell’efficienza e dell’affidabilità, garantendo una guida fluida e, in alcune condizioni, anche la mobilità elettrica. Per chi cerca un’esperienza di guida completamente elettrica, la Ypsilon 100% EV rappresenta la scelta ideale. Silenziosa, fluida e dinamica, sa destreggiarsi benissimo nell’ambito cittadino, sfilando come un’elegante e riservate signora.

Entrambe le versioni sono disponibili presso le 160 Case Lancia presenti in Italia, showroom esclusivi dove i clienti possono vivere un’esperienza premium e scoprire l’intera gamma, declinata negli allestimenti Ypsilon, LX e Cassina. Sono già moltissimi gli automobilisti che si sono tuffati in queste strutture per vedere la nuova macchina da vicina. Non solo in Italia, ma anche all’estero, dove Lancia sta tornando piano piano a fare clamore.

Prossime tappe del roadshow

Dopo Torino, il roadshow della nuova Lancia Ypsilon proseguirà a Milano (21-24 novembre), Roma (28 novembre – 1° dicembre) e Napoli (5-8 dicembre). Un’occasione unica per scoprire da vicino il fascino e l’innovazione della neonata utilitaria chic di uno dei più prestigiosi Brand italiani, una vettura che già un’icona di stile grazie alla cura del dettaglio espressa in ogni piccola parte.

Nel 2025, Lancia farà il suo attesissimo ritorno nel motorsport con la nuova Ypsilon Rally 4 HF, un omaggio alla gloriosa storia rallystica del marchio. Questo modello promette di riaffermare la presenza di Lancia nelle competizioni automobilistiche contemporanee, con la sua inconfondibile maneggevolezza, efficienza e prestazioni.