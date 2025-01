Lancia al Salone di Bruxelles 2025: un trionfo di innovazione e tradizione

La 101esima edizione del Motor Show di Bruxelles offre un palcoscenico prestigioso per Lancia, che si distingue tra i protagonisti del salone grazie al suo stand curato nei minimi dettagli e alle novità automobilistiche capaci di attrarre l’attenzione degli appassionati. L’evento, uno dei più attesi nel panorama automotive internazionale, ha registrato oltre 100.000 visitatori nei primi giorni, segnando così un successo annunciato per la casa automobilistica italiana.

Focus sull’innovazione: nuova Ypsilon si muove tra ibrido ed elettrico

Al centro dell’attenzione del Salone di Bruxelles ci sono le nuove versioni della popolare Lancia Ypsilon. Offerta nelle varianti ibrida ed elettrica, la vettura rappresenta il passo chiave del marchio verso una mobilità più sostenibile. Con un design rinnovato che non perde di vista l’eleganza tipica del brand, queste auto incarnano la perfetta sintesi tra modernità e tradizione.

Ypsilon ibrida, dotata di un motore a basse emissioni, promette non solo prestazioni eccellenti in termini di efficienza, ma anche un’esperienza di guida rilassante grazie alla sua silenziosità e fluidità. Dall’altro lato, la versione elettrica rappresenta il culmine dell’innovazione Lancia nel campo della mobilità green, ideale per chi cerca un viaggio ecologico senza compromessi.

Ritorno al Rally: debutto della Ypsilon Rally4 HF

Non solo eleganza e innovazione al Salone di Bruxelles, ma anche adrenalina pura con Ypsilon Rally4 HF, simbolo del ritorno della casa italiana nel mondo dei rally. Il debutto di questa vettura è stato seguito con grande interesse, arricchito dalla presenza del leggendario Miki Biasion. Il due volte campione del mondo, accolto da applausi e flash, ha presentato Ypsilon Rally4 HF, equipaggiata con un potente motore 1.2 Turbo da 212 cavalli e sospensioni regolabili Ohlins.

Biasion ha espresso grande entusiasmo per il lavoro svolto insieme ai team di Lancia e Stellantis Motorsport, sottolineando come la nuova vettura da competizione rappresenti già un’opportunità importante per i giovani talenti del rally. “La Lancia delle vittorie e delle gare è tornata e sono più che felice di farne parte”, ha dichiarato.

Un rinascimento in marcia: il futuro Lancia tra tradizione e modernità

Durante la conferenza stampa del 10 gennaio, Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha delineato il percorso strategico del marchio, il cosiddetto “Rinascimento”, iniziato nel 2021. Napolitano ha evidenziato come Lancia stia mantenendo le promesse fatte con l’introduzione della nuova gamma, ampliando allo stesso tempo la sua presenza sui mercati internazionali. In particolare, il 2025 è destinato a essere un anno cruciale, segnando non solo il ritorno di Lancia nel motorsport, ma anche il debutto della Ypsilon HF da 280 CV e l’inizio della produzione della nuova ammiraglia a Melfi.

Visione europea per “Casa Lancia”: un marchio che guarda lontano

Il processo di internazionalizzazione del brand continua a ritmi serrati, con l’apertura di nuovi concessionari e punti di assistenza in mercati strategici come Francia, Spagna, Belgio-Lussemburgo, Paesi Bassi e Germania. Questo sforzo si accompagna al rinnovamento delle 160 Casa Lancia in Italia, dove il marchio ha introdotto una nuova identità aziendale allineata con i valori di qualità, elettrificazione, sostenibilità e innovazione.

Il Motor Show di Bruxelles si conferma non solo un palcoscenico ideale per celebrare l’eredità di Lancia, ma anche una vetrina d’eccezione per mostrare il suo ambizioso futuro. Con Nuova Ypsilon e Ypsilon Rally4 HF, Lancia riafferma la sua presenza nel panorama automobilistico mondiale e si posiziona come un nuovo punto di riferimento per innovazione, design e passione per l’automobile.