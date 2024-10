Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Lancia Storico ritorno per Lancia nel rally con un partner iconico

La Lancia per anni ha rappresentato un fiore all’occhiello per l’industria automobilistica italiana, battezzando dei modelli che sono entrati di prepotenza nell’immaginario collettivo. Negli ultimi anni però l’azienda nata a Torino nel 1906, si era ridimensionata producendo un solo modello: la Ypsilon. Proprio quest’ultima in questi anni ha fatto sempre registrare dati di vendita importanti ed ha aiutato a tenere in vita il brand.

Stellantis però ha deciso di riportare in alto questo Marchio glorioso. Proprio per questo per prima cosa si è operato ad un restyling del logo, è stata poi presentata la nuova Ypsilon elettrica. Le sorprese però non sono di certo finite qui. L’idea della holding, infatti, è quella di ricostruire un’offerta diversificata di vetture per Lancia, pescando proprio dal suo famoso passato. Dovrebbe arrivare, infatti, una nuova Gamma e anche una nuova Delta.

Nuova avventura nel Rally

Nel passato di Lancia però c’è anche tanto motorsport ed in particolare il rally. Sul crepuscolo degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, infatti, la Lancia Delta del team Martini Racing riuscì a laurearsi per 6 volte consecutive campione del mondo rally nel campionato costruttori. Tra i piloti che ancora oggi tutti ricordano con affetto di quelle famose imprese sportive c’è l’italiano Miki Biasion, che conquistò 2 titoli iridati piloti nel 1988 e nel 1989.

Proprio per ripristinare questo vecchio splendore che aleggiava sul Marchio, Stellantis ha deciso di riportare Lancia anche nel mondo dei rally e lo farà con il supporto dello storico partner tecnico Sparco. Protagonista di questa nuova avventura sarà la Ypsilon Rally4 HF. Costruita per le competizioni, utilizza il pianale CMP MHEV e usa una gabbia di sicurezza a traliccio di tubi saldati, che garantisce i più alti standard di sicurezza, secondo normative FIA.

Sotto il cofano invece troviamo un motore turbo da 1.2 litri a 3 cilindri, capace di sprigionare una potenza di 212 CV. A questo troviamo abbinata una trasmissione meccanica a 5 marce fornita da SADEV. Il differenziale è autobloccante meccanico. Le sospensioni, invece, sono McPherson con ammortizzatori regolabili Ohlins (che recentemente è diventata di Brembo) a 3 vie. Completano il quadro i freni a disco ventilati da 330 mm.

Il Trofeo Lancia

Sparco si occuperà del kit completo di abbigliamento da gara per pilota e copilota. Inoltre fornirà anche i supporti tecnici di sicurezza come le cinture, il volante, i pedali di guida e i nuovi sedili Matrix 8855-2021. Il ritorno di Lancia nei Rally arriverà al Campionato Italiano Rally 2025 con il primo Trofeo Lancia.

Questa nuova competizione prevede sei gare che partiranno nell’aprile del 2025 all’interno del Campionato Italiano Rally. Ai piloti che vi prenderanno parte verrà dato tutto il supporto necessario con abbigliamento tecnico, hospitality e assistenza tecnica, oltre ad una grande visibilità. In palio ci sarà un ricco montepremi per i vincitori di 300.000 euro considerando i vari premi gara, i premi di fine stagione e il premio finale per il vincitore assoluto del Trofeo. Chi riuscirà a trionfare in questa kermesse avrà poi la possibilità di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con la Ypsilon Rally4 HF con il team Lancia Corse HF. Durante la presentazione del nuovo sponsor tecnico c’era anche Miki Biasion.