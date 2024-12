Lancia Ypsilon Rally4 HF: il ritorno al rally di un’icona italiana

Tecnologia, potenza e una storica collaborazione per il debutto di un modello che anticipa la rinascita sportiva del marchio: Lancia Ypsilon Rally4 HF

Lancia torna ad infiammare le piste del rally con un nuovo gioiello progettato per le competizioni: la Ypsilon Rally4 HF. Questo modello, che combina tecnologia avanzata e prestazioni elevate, rappresenta il punto di partenza per il rilancio sportivo della casa torinese, affiancato dalla collaborazione con Sparco e il leggendario Miki Biasion. Una vettura pensata per riaffermare la tradizione vincente di Lancia nel mondo del motorsport, e che anticipa il lancio di una versione stradale ad alte prestazioni.

Una vettura concepita per vincere

Ypsilon Rally4 HF non è solo una macchina da corsa, ma un manifesto tecnologico. Costruita su un pianale CMP MHEV, garantisce leggerezza e rigidità torsionale, elementi fondamentali per competere ai massimi livelli. Il cuore pulsante è un motore turbo da 1,2 litri e 3 cilindri, in grado di erogare ben 212 CV. Questo propulsore è abbinato a una trasmissione meccanica a 5 marce fornita da SADEV, con un differenziale autobloccante che ottimizza la trazione e la gestione della potenza.

La configurazione per il rally è stata perfezionata con sospensioni McPherson dotate di ammortizzatori regolabili Ohlins a 3 vie, offrendo una regolazione personalizzata per ogni tipo di percorso. Per le competizioni su asfalto, la vettura dispone di freni a disco ventilati da 330 mm, assicurando una frenata potente e precisa, ideale per affrontare le impegnative strade dei rally italiani.

Secondo Luca Napolitano, CEO di Lancia, “Con la Ypsilon Rally4 HF vogliamo non solo onorare la nostra tradizione sportiva, ma anche proiettare Lancia verso il futuro, con un approccio innovativo e sostenibile”.

Il contributo di una leggenda: Miki Biasion

Ypsilon Rally4 HF è stata sviluppata con il supporto di Miki Biasion, una figura iconica nel mondo del rally e due volte campione del mondo con Lancia. La sua esperienza è stata fondamentale per creare una vettura capace di affrontare le sfide più impegnative delle competizioni moderne.

“Lancia ha sempre rappresentato l’eccellenza nei rally, e con Ypsilon Rally4 HF abbiamo lavorato per creare una vettura che incarna lo spirito e la passione del marchio,” ha dichiarato Biasion. La sinergia tra il know-how tecnico del team Lancia e l’esperienza sul campo di Biasion ha dato vita a un modello che promette di essere competitivo fin dal debutto.

Fonte: Ufficio Stampa Lancia

Una collaborazione storica: Lancia e Sparco

La rinascita sportiva di Lancia è accompagnata da un partner storico: Sparco. Questa collaborazione, che ha segnato alcuni dei più grandi successi del marchio torinese nel rally, si rinnova oggi con un contributo fondamentale sia sul piano tecnico che su quello della sicurezza.

Sparco fornirà l’equipaggiamento tecnico per pilota e copilota, incluse tute, sotto-tute, guanti e scarpe, sviluppati secondo i più alti standard di sicurezza e comfort. Inoltre, Ypsilon Rally4 HF sarà dotata di cinture di sicurezza, volante, pedali e sedili Matrix 8855-2021, tutti progettati con tecnologie innovative per garantire leggerezza e massime performance.

Il debutto nel Campionato Italiano Rally 2025

Il ritorno di Lancia nei rally non è solo una celebrazione della sua gloriosa tradizione, ma anche un progetto ambizioso per il futuro. Ypsilon Rally4 HF debutterà ufficialmente nel Campionato Italiano Rally 2025, inaugurando il primo Trofeo Lancia.

Questo trofeo, composto da sei gare, offrirà ai piloti l’opportunità di competere con il supporto di un pacchetto completo, che include assistenza tecnica, fornitura di ricambi e visibilità mediatica. Il montepremi totale è di circa 300.000 euro, con premi gara, premi di fine stagione e un riconoscimento finale per il vincitore assoluto. Quest’ultimo avrà la possibilità di partecipare al Campionato Europeo Rally 2026 con il team Lancia Corse HF, un trampolino di lancio per una carriera internazionale nel motorsport.

Verso il futuro: la nuova Ypsilon HF stradale

Ypsilon Rally4 HF non è l’unica novità in arrivo. Nei prossimi mesi, Lancia lancerà Ypsilon HF stradale, una versione ad alte prestazioni con motore da 280 CV, progettata per portare su strada l’anima sportiva del marchio. Questo modello, pur mantenendo un design raffinato e iconico, promette di offrire emozioni e prestazioni paragonabili a quelle delle vetture da competizione.

Nuova Ypsilon HF sarà disponibile presso le 160 concessionarie Casa Lancia presenti in Italia, affiancando la versione ibrida e 100% elettrica della Nuova Ypsilon, posizionata come riferimento del segmento B premium.

Un nuovo capitolo nella storia del rally

Lancia, con il supporto di Sparco e di figure leggendarie come Miki Biasion, torna nel mondo del rally con una visione ambiziosa e innovativa. Ypsilon Rally4 HF rappresenta non solo un omaggio alla gloriosa tradizione del marchio, ma anche un primo passo verso un futuro fatto di performance, tecnologia e passione. Il Campionato Italiano Rally 2025 segnerà l’inizio di questa nuova avventura, consolidando il ritorno di un’icona italiana nel panorama del motorsport internazionale.