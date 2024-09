Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Carlos Tavares, Ceo di Stellantis

La nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF, la vettura che segna il ritorno di Lancia nel mondo del rally, ha un pilota d’eccezione. In occasione del test speciale presso il Proving Ground di Stellantis a Balocco, in provincia di Vercelli, è stato Carlos Tavares, Ceo del Gruppo, a mettersi al volante dell’auto progettata per le competizioni su strada. Una prova che ha lasciato tutti soddisfatti, dai piani alti della Casa allo stesso dirigente Stellantis che si è divertito al volante della nuovissima vettura che è pronta a scrivere un nuovo capitolo entusiasmante della storia di Lancia.

Tavares si dà al rally

Quale miglior giudizio se non quello del Ceo del Gruppo Stellantis per una vettura su cui tutti puntano con forza? È quello che è stato deciso da Lancia per il test della Lancia Ypsilon Rally4 HF, l’auto che segna il ritorno della Casa nel mondo delle corse. E Carlos Tavares pare non se lo sia fatto ripetere due volte, mettendosi alla guida del veicolo.

Il dirigente, infatti, è stato tra i protagonisti della giornata di test speciale presso il Proving Ground di Stellantis di Balocco, col circuito Vercellese che ha visto Tavares al volante del mezzo appena presentato dal brand. Su una delle piste più prestigiose per lo sviluppo automobilistico, situato nel complesso che si estende su oltre 80 chilometri di tracciati, il Ceo Stellantis si è divertito nel centro d’eccellenza per collaudi e test ad alte prestazioni, dando un suo feedback sulla guida della vettura.

“Vedere Carlos Tavares guidare la Ypsilon Rally 4 HF è stato straordinario” ha detto Luca Napolitano, Ceo di Lancia che ha sottolineato come il motore turbo da 212 CV e la precisione ingegneristica della vettura sono state studiate e sono il risultato della passione del team.

E il dirigente della Casa ha ribadito: “La Ypsilon Rally 4 HF unisce ambizione e umiltà, rappresentando il nostro impegno per la classe Rally 4, il cuore delle competizioni. È solo l’inizio di un viaggio entusiasmante”.

Un’auto per competere ad alti livelli

L’introduzione della Ypsilon Rally4 HF e della nuova Ypsilon HF, entrambe presentate ufficialmente lo scorso maggio, segnano il ritorno della Casa nel mondo del motorsport. La Ypsilon Rally4 HF, nello specifico, è quella progettata per la competizione, con un motore 1.2 turbo a tre cilindri che sviluppa 212 CV e una trasmissione meccanica a 5 marce con differenziale autobloccante meccanico. La configurazione a trazione anteriore garantisce agilità e prestazioni ottimali, rendendola ideale per giovani piloti che vogliono emergere.

La Ypsilon HF, invece, è la versione stradale ad alte prestazioni della prima vettura della nuova era del marchio, alimentata da una motorizzazione 100% elettrica da 280 CV. Capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi, la Ypsilon HF combina prestazioni eccezionali con un design ispirato alle vetture più radicali del passato Lancia, caratterizzandosi per un assetto ribassato e una carreggiata allargata. Questa versione rappresenta il rinnovato impegno del brand nella produzione di vetture potenti ed emozionanti, che uniscono sostenibilità e innovazione.

Due vetture destinate a fare la fortuna di Lancia che nel 2025 tornerà nel mondo del motorsport e delle corse con l’obiettivo di riaffermare la sua presenza nelle competizioni automobilistiche contemporanee.