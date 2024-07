Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis L'entusiasmo di Stellantis per la Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Un mito e una leggenda del marchio Lancia, che corrisponde al nome di Miki Biasion, due volte campione del mondo rally al volante delle mitica Delta, si sta spendendo anima e corpo per il rilancio del marchio italiano in quella branca del motorsport che tanti allori ha portato alla bacheca di casa. La neonata Lancia Ypsilon Rally 4 HF è la designata a rinverdire i fasti nel mondo dei rally e Miki, oltre a esserne un orgoglioso alfiere, è un tester d’eccezione. Il campione veneto ha effettuato delle prove per la messa a punto della vettura, compresi collaudi e altre sessioni speciali, propedeutiche a un debutto che è fissato nel 2025.

L’entusiasmo del ritorno nei rally

Naturalmente uno dei più felici fra coloro che credono nel ritorno a competere di Lancia nei rally è il suo CEO, Luca Napolitano, il quale a stento riesce a frenare l’entusiasmo per la nuova creatura sportiva: “Oggi è un altro giorno importante per il marchio Lancia. Dopo aver messo la sua esperienza e la sua competenza al servizio dello sviluppo della vettura che segna il ritorno del marchio nei Rally in Italia, nel 2025, Miki Biasion ha guidato in prova speciale la Lancia Ypsilon Rally 4 HF. Oggi abbiamo anche il piacere di dare il benvenuto ad Eugenio Franzetti, Lancia Corse HF Director che guiderà il ritorno del marchio Lancia nei Rally. E le novità non sono finite qui! La Nuova Lancia Ypsilon HF, la massima espressione dell’animo più competitivo e prestazionale del marchio, sarà disponibile a partire da Maggio 2025 con motore elettrico, una potenza di 280 CV, e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi. Stiamo decisamente scaldando i motori per il prossimo capitolo del nostro Rinascimento!” ha dichiarato il numero uno del marchio italiano.

“Oggi ho guidato in prova speciale la Lancia Ypsilon Rally 4 HF e devo riconoscere che le prime sensazioni sono decisamente ottime! Abbiamo lavorato per migliorare le prestazioni della vettura, mettendo a punto diversi parametri: risposta del motore, provando diverse mappature; aderenza al terreno e tenuta di strada, lavorando su molle e ammortizzatori; frenata, perfezionando il sistema frenante, reattività del cambio, testando nuovi rapporti. Sono molto onorato di poter contribuire allo sviluppo sia di Ypsilon Rally 4 HF che di Nuova Lancia Ypsilon HF, due modelli fondamentali nel piano del Rinascimento di Lancia”, ha dichiarato Miki Biasion.

La Lancia Ypsilon da rally

La nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF è alimentata da un motore 1,2 litri turbo 3 cilindri e 4 valvole per cilindro che sviluppa 212 CV. Dotata di trazione anteriore, con trasmissione meccanica a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico, il modello ad alte prestazioni cerca di candidarsi a soluzione congeniale per il divertimento di tutti gli appassionati di rally, ma anche vettura palestra e di riferimento per tutti i piloti che ambiscono alla vittoria nella categoria Rally 4 e nei campionati a due ruote motrici.

L’apporto di Miki Biasion potrebbe dare una spinta a tutto il progetto, affinché Lancia torni a spiccare il volo sul terreno più ambizioso e affascinante, quello dei Rally dove manca ormai da più di trent’anni. L’attesa e l’adrenalina per rivedere il marchio più vincente di questo sport è a mille.