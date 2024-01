Se scendi dall’auto e vedi questa macchia, devi preoccuparti

Un problema che può verificarsi con l’auto è la perdita di olio motore, vediamo quali possono essere le cause e come risolvere la situazione

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: iStock Cosa fare quando vedi una macchia d'olio sotto la macchina: le cause

Può capitare, soprattutto se si ha una vecchia auto – ma le vetture di nuova generazione non sono esenti dal problema – di trovare delle perdite di olio motore. Un inconveniente che è facile notare: sotto la macchina, nel luogo in cui si parcheggia, si vedono delle macchie di lubrificante, più o meno grandi a seconda della perdita. Vediamo quali possono essere le cause e come risolvere il danno.

Quanto è grande la macchia d’olio?

La prima cosa da sapere è che la gravità del problema è direttamente proporzionale alla grandezza della macchia d’olio: in genere, maggiori sono le dimensioni, più grave è il danno da risolvere.

Il compito dell’olio motore è di fondamentale importanza per il funzionamento dell’auto, serve infatti a lubrificare le parti meccaniche ed evitare sfregamenti pericolosi per la salute del motore stesso. Senza olio infatti rischia di grippare, causando danni molto gravi e dispendiosi da riparare, quando possibile (a volte infatti sono irreversibili).

Questo per avvisarvi che, se la chiazza d’olio che vedete sotto l’auto è grande, allora sarebbe bene evitare di mettere in moto la macchina: il lubrificante all’interno del motore potrebbe essere insufficiente e quindi il rischio di causare danni gravi molto alto. Conviene contattare un meccanico.

Se invece trovate macchiette o piccole gocce, allora avviate la macchina e portatela presso l’officina meccanica più vicina. Attenzione: quando accendete l’auto, aspettate qualche minuto per vedere se la chiazza sotto non aumenta di dimensioni, altrimenti è meglio contattare un carro attrezzi per spostarla, evitando di “bruciare” il motore.

Le cause della perdita di olio motore

Se la macchia che vedete sotto l’auto è molto scura, allora molto probabilmente arriverà dalla coppa dell’olio o dal filtro: si tratta infatti di olio usato in circolo, che appunto si scurisce nel tempo.

Se invece la chiazza è chiara, allora il problema potrebbe essere alla frizione, ai freni, all’idroguida o al cambio. Se la causa è da ricercare nell’impianto frenante, basta verificare che non vi siano tracce di unto vicino alle pinze freno.

Anche il serbatoio dell’olio potrebbe perdere, magari dopo un controllo in officina o un cambio olio eseguito in autonomia, il tappo di svuotamento potrebbe non essere stato chiuso correttamente, quindi è la prima cosa da controllare.

Da non escludere che anche il tappo di rabbocco, che vedete appena aprite il cofano, sia allentato: è bene verificare quindi che anche questo sia ben chiuso. Se uno dei due tappi non è chiuso correttamente, prima di ripartire consigliamo un rabbocco di olio.

Problemi gravi all’auto

Se notate una macchia d’olio grande e scura, allora il problema potrebbe essere grave e la causa potrebbe essere legata alla coppa, al filtro o alle valvole.

Altrimenti siete davanti alla classica situazione in cui si dice che l’auto mangia olio. In questo caso capita di vedere un fumo bianco-azzurro uscire dallo scarico dell’auto, che indica la fuoriuscita di olio bruciato oltre ai gas di scarico. il problema potrebbe essere legato alle fasce raschiaolio nei pistoni, che non funzionano più correttamente e quindi gas di scarico e olio di mischiano, perché il lubrificante entra nella camera di combustione, bruciando e uscendo dallo scarico. problema da risolvere con un professionista.