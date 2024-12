Fonte: iStock Fiat 500 nella classifica delle auto preferite dai neopatentati.

Il nuovo Codice della Strada introduce diverse novità, comprese le norme che regolano l’utilizzo delle automobili da parte dei neopatentati. La riforma ha allungato il periodo di restrizione per i neopatentati, andando anche a introdurre dei cambiamenti legati alle limitazioni sui veicoli che si possono guidare.

Le auto usate più scelte dai neopatentati

In base alla riforma del Codice della Strada, il periodo di restrizione per i neopatentati è stato esteso da un anno a tre anni. Il rapporto tra peso e potenza, inoltre, è passato a 75 kW per tonnellata e la potenza complessiva, anche per quanto riguarda le vetture elettriche e ibride plug-in, è stata fissata a 105 kW.

In virtù delle nuove norme introdotte, Carfax, azienda attiva nella verifica della storia dei veicoli, ha condotto una ricerca per andare scoprire quali sono le preferenze degli italiani in fatto di auto usate, facendo riferimento alle vetture che rientrano nei nuovi limiti per i neopatentati.

Dall’indagine di Carfax è emerso che in cima alla classifica delle auto usate più cercate dai neopatentati ci sono due modelli italiani: la Fiat Panda e la Fiat 500, quest’ultima presente in tutte le sue varianti, dalla versione elettrica a quella cabrio, fino ad arrivare alla 500X.

La Fiat Panda, presenza stabile nelle prime posizioni delle classifiche dedicate alle auto più vendute in Italia, è la più gettonata dai neopatentati intenzionati ad acquistare una vettura usata, con una quota di ricerche del 24%. Al secondo posto le varie versioni di Fiat 500, davanti alla Volkswagen Polo che si prende la terza posizione con il 10% delle ricerche.

Ovviamente, per caratteristiche, sono le compatte a far generare il maggior numero di ricerche da parte dei neopatentati: dietro la Polo, infatti, troviamo la Renault Clio e la Ford Fiesta, entrambe con l’8% delle preferenze secondo l’analisi condotta da Carfax.

Nello studio sono state pubblicate anche le motorizzazioni più cercate per ogni modello: la Fiat 500X più gettonata, per esempio, è la 1.3 Multijet, mentre per quanto riguarda le Volkswagen Polo, si cercano soprattutto le versioni 1.0 da 80 CV e 1.0 TGI a metano. Le Renault Clio più cercate sono le varianti 1.0 SCe 65 ed E-Tech Hybrid; della Ford Fiesta, infine, si cercano maggiormente la 1.1 75 CV e la variante GPL.

Pur essendoci principalmente city car in testa alla classifica delle auto usate più cercate dai neopatentati, la nuova normativa rende possibile la guida anche di modelli più premium: tra questi la più ricercata è la Tesla Model 3 RWD, davanti alla Jeep Compass 4Xe.

I dati sull’affidabilità dei modelli

Lo studio di Carfax si è concentrato anche sui fattori di rischio legati alla sicurezza delle auto citate, un aspetto che non va mai trascurato e diventa ancora più importante parlando di guidatori che hanno preso la patente da poco e quindi hanno un grado di esperienza minore rispetto ad altri.

Le auto usate più richieste ai neopatentati presentano percentuali simili di danni subiti in precedenza, che qualora non fossero adeguatamente riparati, potrebbero mettere a repentaglio l’affidabilità. Tra i modelli analizzati c’è anche una piccola percentuale di auto schilometrate, che presentano un chilometraggio effettivo più elevato di quanto dichiarato.

Nel concludere lo studio, Carfax ha raccomandato di effettuare tutte le possibili verifiche sulla singola auto che si intende acquistare nel mercato dell’usato: una pratica buona e giusta che diventa ancora più importante se alla guida dovrà mettersi una persona con poca esperienza.