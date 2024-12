Fonte: Ufficio Stampa Seat Tanti modelli Seat sono disponibili per neopatentati

Seat punta a diventare un riferimento del settore delle quattro ruote per i neopatentati. Con l’entrata in vigore della legge n.177, infatti, gli automobilisti che rientrano nella definizione di “neopatentato” possono ora guidare tutti i modelli della gamma della Casa del Gruppo Volkswagen, considerando tutte le varianti con potenza sotto i 150 CV. Si tratta, quindi, di un’offerta molto ricca con varie opzioni da tenere in considerazione per chi è alla ricerca di una vettura nuova da comprare che rispetti i requisiti previsti dalla legge per i neopatentati. Vediamo i dettagli completi in merito.

Seat per neopatentati

La nuova legge che modifica il Codice della Strada introduce alcune novità per i neopatentati. Secondo la normativa, le autovetture per poter essere guidate dai neopatentati devono avere un rapporto tra la potenza in kW peso in tonnellate inferiore o uguale a 75, con una potenza massima consentita di 105 kW.

Come annunciato da Seat, quindi, con questi vincoli, i neopatentati hanno ora la possibilità di guidare l’intera gamma del brand con motori sotto i 150 CV di potenza massima. Si tratta di un’offerta molto ricca, che include city car, piccoli SUV, hatchback e station wagon oltre che motori ibridi e diesel. Le opzioni, quindi, sono tante e sono ora arricchite anche da un nuovo modello entry level (la Ibiza con nuovo motore e nuovo allestimento) che va a incrementare le potenzialità del brand.

Per Seat, che ha una quota di mercato inferiore all’1% in Italia con circa 10.000 immatricolazioni nel 2024, queste novità potrebbero garantire un’importante accelerazione nel corso dei prossimi mesi, con l’obiettivo di attirare l’attenzione di tutti i neopatentati alla ricerca di una nuova vettura. Attualmente, è Fiat che domina il mercato dei neopatentati.

I modelli disponibili

Per i neopatentati alla ricerca di una nuova auto da guidare, quindi, Seat ora offre la seguente gamma:

Ibiza , con il nuovo motore 1.0 MPI 80 CV oltre che con i motori 1.0 TSI da 95 CV e 115 CV;

, con il nuovo motore 1.0 MPI 80 CV oltre che con i motori 1.0 TSI da 95 CV e 115 CV; Arona , con motore 1.0 TSI da 95 CV e 115 CV;

, con motore 1.0 TSI da 95 CV e 115 CV; Leon e Leon Sportstourer , con possibilità di scegliere le versioni da 116 CV dei motori 1.5 TSI, 1.5 Hybrid e 2.0 TDI;

e , con possibilità di scegliere le versioni da 116 CV dei motori 1.5 TSI, 1.5 Hybrid e 2.0 TDI; Ateca, con motore 1.0 TSI da 115 CV.

Si tratta, quindi, di cinque modelli, per un totale di 12 varianti (considerando tutte le motorizzazioni disponibili), che vanno a costituire una delle offerte più complete per i neopatentati sul mercato italiano delle quattro ruote.

Le novità per la Ibiza

La gamma Seat registra anche novità per la Ibiza, uno dei modelli più iconici del brand e che oggi rappresenta un importante riferimento del mercato per i neopatentati (e non solo). La vettura registra il debutto del nuovo allestimento Reference, che include nella dotazione di serie, il Media System da 8,25”, il SEAT Virtual Cockpit da 8”, i fari anteriori Eco LED, il Front & Lane Assist e il climatizzatore manuale. Quest’allestimento è disponibile con il nuovo motore 1.0 MPI da 80 CV che rientra nei requisiti previsti dalla normativa per i neopatentati e ha un prezzo di listino di 18.800 euro, con un consumo di 5,3 litri per ogni 100 chilometri e con emissioni di 121 grammi di CO2 al chilometro nel ciclo combinato.