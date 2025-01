Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Opel Tutti i modelli Opel che possono guidare i neopatentati

Con il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore da poco, sono cambiate alcune regole per quanto concerne i limiti di potenza per i neopatentati (75 kW per tonnellata e 105 kW di potenza massima che sono 142 CV circa). Questo avrà sicuramente una grande incidenza sul mercato dell’auto perché sino a poche settimane fa il ventaglio di modelli “ammissibili” era decisamente più limitato. Oggi però, grazie a queste modifiche, c’è maggiore scelta e Opel non si è fatta trovare di certo impreparata, offrendo alla propria clientela un’offerta molto ampia.

Partiamo subito dalla preferita dei neopatentati: l’Opel Corsa. Successo commerciale sin dal 1982, è disponibile con motore benzina e cambio manuale o automatico a 8 marce e motore ibrido con cambio a doppia frizione a 6 marce. I neopatentati possono guidare anche le versioni con motore elettrico. Questo modello è il perfetto equilibrio tra qualità e prezzo in casa Opel, presenta il frontale del marchio Opel Vizor e un cruscotto digitale intuitivo di ultima generazione. L’auto in questione è corredata anche di tutti gli ADAS prescritti dalla legge come l’assistente di frenata di emergenza, l’assistente intelligente di velocità, l’assistente alla retromarcia, il rilevamento di stanchezza e tanti altri dispositivi che rendono la guida molto più sicura.

Per quanto concerne i neopatentati, quest’auto può essere guidata con motore a benzina 100 CV e cambio manuale 6 marce o con l’automatico ad 8 rapporti. L’Opel Corsa ibrida 100 CV con cambio doppia frizione 6 marce è equipaggiata con un sistema ibrido 48V che non necessita di essere ricaricato con la presa, ma si ricarica automaticamente durante le decelerazioni, riducendo così consumi ed emissioni. Grazie al motore elettrico da 28 CV la vettura riesce a muoversi in elettrico a basse velocità. Opel Corsa 100 CV è acquistabile con finanziamento Scelta Opel Plus entro il 31 gennaio 2025 ad un canone mensile di 99 euro per 36 mesi con un anticipo di 4.348 euro e una maxi-rata finale di 12.326,93 euro.

Un SUV per la famiglia e per i neopatentati

Opel però ha pensato anche alla famiglia che vuole comprare un SUV adatto per i neopatentati. In tal senso c’è disponibile il nuovo Frontera, corredato del nuovo emblema Opel Blitz al centro del frontale del marchio Opel Vizor. Compatto, ma spazioso e confortevole al tempo stesso, si presta perfettamente ai lunghi viaggi. In particolare c’è da segnalare la presenza dei due sedili anteriori Intelli-Seats, brevettati con una fessura al centro che permette di alleviare la pressione sul coccige.

Ampio il bagagliaio che può ospitare più di 450 litri e grazie ai sedili che si abbattono può arrivare anche a 1.600 litri. Opel inoltre offre la possibilità di ordinare la Frontera con barre sul tetto e una tenda da tetto con scaletta progettata su misura per questo SUV. Arrivati a destinazione questo modello può ospitare sul tetto sino a 240 kg. Per i neopatentati c’è disponibile la versione Hybrid 100 CV con sistema ibrido 48 V che non ha bisogno di essere collegato alla spina e si ricarica in fase di decelerazione. Con il motore elettrico da 28 CV, l’auto è in grado di muoversi con solo l’elettrico a basse velocità. Opel Frontera Hybrid 100 CV può essere acquistata con finanziamento Scelta Opel Plus entro il 31 gennaio 2025 con un anticipo di 5.125 euro, 35 rate da 139 euro e una maxi-rata finale di 17.576 euro.

Gli altri modelli per neopatentati

La lista di modelli Opel a disposizione dei neopatentati però non si ferma di certo qui. C’è infatti l’Astra con motore benzina (cambio manuale e automatico 8 marce), ibrido ed elettrico. C’è poi la Combo e la Zafira che sono guidabili nelle loro versioni elettriche. Infine è possibile acquistare la Mokka con motorizzazione benzina con cambio automatico, ibrida ed elettrica e la Grandland ibrida 48 V o elettrica.