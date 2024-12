Nuovo Opel Grandland: il futuro della mobilità secondo Opel

Opel presenta il nuovissimo Grandland, ammiraglia della gamma che unisce design audace, tecnologie innovative e un impegno concreto per la sostenibilità. Frutto della nuova piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, questo SUV rappresenta il prossimo capitolo della filosofia Bold & Pure di Opel, portando il marchio a nuovi livelli di eccellenza e raffinatezza.

Design rivoluzionario: tra stile e sostenibilità

Opel Grandland si distingue immediatamente per il design innovativo. Più lungo, largo e slanciato rispetto alla generazione precedente, sfoggia il caratteristico Opel Vizor in versione tridimensionale, accompagnato dal logo Blitz illuminato. Il frontale si integra armoniosamente con le luci Intelli-Lux HD, dotate di oltre 50.000 pixel per una visibilità ottimale in ogni condizione. Anche il posteriore non passa inosservato grazie alla tecnologia Edge Light e alla scritta Opel illuminata, una novità assoluta per il marchio. La carrozzeria bicolore e l’assenza di elementi cromati esterni sottolineano l’approccio sostenibile, mentre gli interni utilizzano tessuti derivati da bottiglie in PET riciclate, senza compromettere l’eleganza.

Fonte: Ufficio Stampa Opel

Tecnologie al top: guida e comfort di un altro livello

L’abitacolo del Grandland è un capolavoro di ergonomia e tecnologia. Con il concetto di “Detox”, Opel elimina ogni elemento superfluo, lasciando spazio a un cruscotto ultramoderno con display widescreen da 10 o 16 pollici e un pannello informativo per il conducente da 10 pollici. La modalità Pure semplifica ulteriormente l’interazione, riducendo le distrazioni. Tra le innovazioni spicca il Pixel Box, un vano portaoggetti semitrasparente che funge anche da caricabatterie wireless per smartphone. La connettività è garantita dall’infotainment di nuova generazione, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, dotato di funzioni avanzate come il pianificatore di viaggio per veicoli elettrici e un Intelli-HUD con realtà aumentata. Il comfort è assicurato dai sedili Intelli-Seat, certificati AGR, che alleviano la pressione sul coccige e offrono funzioni di massaggio e ventilazione nella versione in pelle Nappa. Una vera oasi di relax per i viaggiatori.

Performance elettrificata: una gamma per ogni esigenza

Elettrico, ibrido plug-in e ibrido a 48 volt: la scelta è nelle mani dell’utente. La nuova piattaforma STLA Medium consente al Grandland di ospitare una gamma completa di motorizzazioni elettrificate:

Opel Grandland Electric : equipaggiato con una batteria da 73 kWh e un motore da 157 kW (213 CV), offre un’autonomia fino a 523 km (WLTP). La ricarica rapida consente di recuperare l’80% dell’energia in meno di 30 minuti, mentre la velocità massima è limitata a 170 km/h.

: equipaggiato con una batteria da 73 kWh e un motore da 157 kW (213 CV), offre un’autonomia fino a 523 km (WLTP). La ricarica rapida consente di recuperare l’80% dell’energia in meno di 30 minuti, mentre la velocità massima è limitata a 170 km/h. Opel Grandland Plug-in Hybrid : combina un motore turbo benzina da 110 kW (150 CV) con un motore elettrico da 92 kW (125 CV), per una potenza complessiva di 195 CV. Grazie alla batteria da 17,9 kWh, l’autonomia elettrica raggiunge gli 87 km (WLTP), rendendolo ideale per gli spostamenti quotidiani a zero emissioni.

: combina un motore turbo benzina da 110 kW (150 CV) con un motore elettrico da 92 kW (125 CV), per una potenza complessiva di 195 CV. Grazie alla batteria da 17,9 kWh, l’autonomia elettrica raggiunge gli 87 km (WLTP), rendendolo ideale per gli spostamenti quotidiani a zero emissioni. Opel Grandland Hybrid 48V: il motore turbo benzina da 1,2 litri eroga 100 kW (136 CV), coadiuvato da un motore elettrico da 21 kW (28 CV). Questa versione punta all’efficienza, con consumi ridotti e un cambio elettrificato a doppia frizione per una guida fluida.

Prestazioni dinamiche: piacere di guida assicurato

Nuovo Opel Grandland non è solo tecnologico, ma anche estremamente piacevole da guidare. Grazie alla tecnologia di smorzamento selettivo in base alla frequenza, il telaio si adatta perfettamente alle condizioni della strada, garantendo una dinamica eccezionale. Le dimensioni generose del SUV – 4.650 mm di lunghezza e 1.934 mm di larghezza – si traducono in un’abitabilità superiore. I passeggeri posteriori beneficiano di 20 mm in più per le gambe, mentre il bagagliaio offre una capacità variabile da 550 a 1.645 litri, con una divisione flessibile dei sedili posteriori 40:20:40.

Prezzi e disponibilità: accessibile e competitivo

Tre versioni per soddisfare ogni esigenza, a partire da 35.500 euro. Opel ha annunciato i prezzi del nuovo Grandland per il mercato italiano:

Hybrid 48V: da 35.500 euro;

Plug-in Hybrid: da 42.500 euro;

Electric: da 40.950 euro.

Questi prezzi, chiavi in mano e IPT esclusa, rendono il Grandland competitivo rispetto alla concorrenza, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo per le tecnologie e le prestazioni offerte.

Un SUV che unisce innovazione, sostenibilità e piacere di guida

Nuovo Opel Grandland si pone come una delle proposte più interessanti nel segmento dei SUV di fascia alta. Con il suo design futuristico, una gamma di motorizzazioni versatile e tecnologie all’avanguardia, rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile e connessa. Progettato, ingegnerizzato e costruito in Germania, Grandland è la prova tangibile dell’impegno di Opel nel coniugare tradizione e innovazione, offrendo un veicolo capace di soddisfare le esigenze del presente e anticipare quelle del futuro.