Nuovo Opel Grandland: il futuro del SUV 100% elettrico

Elegante, dinamico, spazioso e versatile. Queste sono le parole chiave che descrivono nuovo Opel Grandland, il SUV che incarna la visione di Opel per il futuro della mobilità sostenibile. Presentato in anteprima italiana a Milano, Grandland segna una tappa fondamentale nell’evoluzione del marchio tedesco, portando su strada molte delle innovazioni stilistiche e tecnologiche introdotte per la prima volta con la concept car Opel Experimental.

Elettrificazione e innovazione: una nuova era per Opel

La presentazione del nuovo Opel Grandland rappresenta non solo il lancio di un nuovo modello, ma l’inizio di una nuova era per la casa automobilistica di Rüsselsheim. Come ha dichiarato Fedrico Scopelliti, Managing Director di Opel Italia: “Con nuovo Grandland, tutte le Opel, senza eccezioni, sono ora disponibili anche con motore elettrico”. Un passo significativo nella strategia di elettrificazione di Opel, che vede Grandland come una pietra miliare grazie all’introduzione della piattaforma STLA Medium nativa BEV di Stellantis.

Questa nuova architettura consente al Grandland di offrire un’autonomia di circa 700 chilometri secondo il ciclo WLTP1, grazie a un pacco batterie piatto da 98 kWh e a un motore elettrico di nuova generazione. Un traguardo che rende il SUV non solo un veicolo a zero emissioni locali, ma anche un’opzione concreta per chi desidera una mobilità elettrica senza compromessi, anche su lunghe distanze.

Fonte: Ufficio Stampa Opel

Un design avveniristico: dalla concept car alla strada

Nuovo Opel Grandland non passa inosservato. Fin dal primo sguardo, si percepisce l’influenza della Opel Experimental nel design audace e futuristico del SUV. Il Vizor 3D, l’elemento distintivo del frontale, è accompagnato dall’emblema “Electrified Blitz” illuminato e dalla scritta “OPEL” retroilluminata sulla coda. Questi dettagli non solo conferiscono al Grandland una presenza scenica inconfondibile, ma introducono anche un nuovo linguaggio stilistico che verrà probabilmente adottato dai futuri modelli Opel.

Le dimensioni aumentate rispetto al modello precedente (lunghezza di 4650 mm, larghezza di 1905 mm e altezza di 1660 mm) conferiscono al nuovo SUV una postura imponente, ulteriormente esaltata dai cerchi in lega da 20 pollici. Anche il design del tetto flottante bicolore contribuisce a slanciare la silhouette del veicolo, conferendogli un look elegante e sofisticato.

Tecnologie d’avanguardia: illuminazione e sicurezza al top

Un capitolo a parte merita il nuovo sistema di illuminazione Intelli-Lux Pixel Matrix HD. Composto da oltre 50.000 elementi, questo sistema rappresenta una delle innovazioni più avanzate del settore. La sua capacità di adattarsi automaticamente alle condizioni del traffico, oscurando con precisione le zone occupate da altri veicoli per evitare l’abbagliamento, garantisce non solo una visibilità ottimale ma anche una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Inoltre, le nuove animazioni di benvenuto e arrivederci proiettate davanti al veicolo, non solo esaltano l’aspetto tecnologico del Grandland, ma offrono anche un assaggio delle future possibilità in termini di interazione tra veicolo e conducente.

Interni di lusso e comfort: esperienza di guida coinvolgente

Entrando nell’abitacolo del nuovo Opel Grandland, si viene accolti da un ambiente spazioso, elegante e tecnologicamente avanzato. Il design orizzontale del cruscotto, con linee che si estendono fino alle portiere, crea una sensazione di ampiezza, mentre il display centrale da 16 pollici leggermente orientato verso il guidatore e la console centrale alta conferiscono un tocco di sportività.

Il quadro strumenti digitale, completamente personalizzabile, si combina con l’head-up display Intelli-HUD per offrire tutte le informazioni essenziali senza distogliere lo sguardo dalla strada. E per chi guida di notte o in condizioni di scarsa visibilità, la modalità Pure riduce al minimo le distrazioni visive, consentendo una concentrazione ottimale.

I sedili ergonomici AGR, certificati dall’associazione “Aktion Gesunder Rücken”, rappresentano il fiore all’occhiello del comfort a bordo. Oltre a offrire ventilazione e massaggio per il conducente, introducono la funzione dei cuscini elettrici, che migliorano ulteriormente il supporto laterale grazie a tasche pneumatiche regolabili. Anche i passeggeri posteriori beneficiano di maggior spazio per le gambe (+20 mm rispetto al modello precedente), rendendo il Grandland un veicolo ideale per i lunghi viaggi.

Sostenibilità e versatilità: interni green e soluzioni intelligenti

La sostenibilità è un altro elemento chiave del nuovo Opel Grandland. Tutti i tessuti utilizzati per gli interni sono realizzati al 100% in PET riciclato, in linea con l’approccio “Greenovation” di Opel, che mira a preservare le risorse naturali in ogni fase della produzione.

Ma la sostenibilità non significa rinunciare alla praticità. Con oltre 35 litri di vani portaoggetti interni, il Grandland offre soluzioni innovative per il trasporto degli oggetti di uso quotidiano. Tra queste, spicca il Pixel Box, un vano portaoggetti semitrasparente illuminato, perfetto per riporre e caricare lo smartphone in modo sicuro e visibile. Inoltre, i sedili posteriori possono essere abbattuti nella configurazione 40:20:40, permettendo di ottenere un volume di carico fino a 1.641 litri.

Performance e sicurezza: equilibrio perfetto

Nuovo Opel Grandland non è solo un SUV dal design accattivante e dagli interni lussuosi, ma anche un veicolo dalle elevate prestazioni. Grazie alla tecnologia di smorzamento selettivo in frequenza, il Grandland offre un’esperienza di guida dinamica e confortevole. Questo sistema unico adatta automaticamente la risposta degli ammortizzatori in base alle condizioni del manto stradale e allo stile di guida, garantendo una guida fluida su ogni tipo di superficie.

Per i clienti che preferiscono alternative al 100% elettrico, il Grandland offre una gamma di motorizzazioni completamente elettrificate, tra cui la versione Plug-in Hybrid con un’autonomia fino a 85 km a zero emissioni locali e la versione Hybrid con tecnologia a 48 volt. Queste opzioni garantiscono un perfetto equilibrio tra piacere di guida e riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2.

La sicurezza è un altro punto di forza del nuovo Opel Grandland. Tra i sistemi di assistenza alla guida di serie, spiccano l’Automatic Cruise Control con funzione Stop & Go, il riconoscimento esteso dei segnali stradali e l’Intelligent Speed Adjustment. Inoltre, il sistema In Crash Braking, progettato per evitare collisioni secondarie, aggiunge un ulteriore livello di protezione per gli occupanti del veicolo.

Nuovo punto di riferimento per i SUV Opel

Grandland rappresenta un punto di svolta nella gamma SUV di Opel. Grazie alla sua piattaforma all’avanguardia, alle tecnologie innovative e al design ispirato alla Opel Experimental, il Grandland si colloca al vertice dell’offerta Opel, portando un nuovo livello di libertà completamente elettrica alla strategia di elettrificazione del marchio.