La Nuova Opel Grandland si mostra in un nuovo video ufficiale che rappresenta una vera e propria anteprima per il SUV, in arrivo a breve sul mercato italiano

Una delle grandi novità dell’anno per la gamma Opel è rappresentata dalla Nuova Opel Grandland. Si tratta della nuova generazione del SUV con cui la Casa tedesca punta a conquistare il mercato europeo. Il lancio è previsto entro fine anno (i prezzi non sono ancora stati comunicati). Dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso aprile, la Nuova Opel Grandland è protagonista di un’anteprima ufficiale in Italia, con un video che trovate in testa all’articolo.

Ispirata alla concept

La nuova generazione di Opel Grandland prende ispirazione dalla concept car Experimental. Si tratta del primo modello di serie con Opel punta a raccogliere i frutti del lavoro di sviluppo realizzato con la sua concept. Tra gli elementi che caratterizzano i progetto troviamo il nuovo Vizor 3D abbinato al logo Opel Blitz illuminato, per un nuovo look che andrà a influenzare anche il resto della gamma.

All’esterno dell’abitacolo sono installati anche i fari Intelli-Lux Pixel Matrix HD. Secondo Fedrico Scopelliti, Managing Director di Opel Italia, il rapporto con la Opel Experimental “è inequivocabile. Offre innovazioni che sono state viste per la prima volta su questa straordinaria concept car. Il nuovo Opel Grandland rafforzerà quindi la nostra posizione nell’importante segmento dei C-SUV”

Un SUV tutto nuovo

La Nuova Opel Grandland rappresenta un importante salto generazionale per la Casa tedesca, parte del Gruppo Stellantis. Il nuovo modello, infatti, si basa sulla piattaforma STLA Medium, vero e proprio punto di riferimento per i modelli di medie dimensioni che andranno a costituire la gamma futura di Stellantis che, solo nel corso della seconda metà del 2024, ha già in programma oltre 20 nuovi lanci.

Si tratta del primo modello Opel che potrà sfruttare questa nuova architettura che permetterà l’installazione di un pacco batterie con capacità fino a 98 kWh oltre a un motore elettrico di nuova generazione e varie funzionalità di risparmio energetico, come la pompa di calore. Secondo i dati forniti dalla Casa, la Nuova Opel Grandland Electric sarà in grado di garantire un’autonomia fino a 700 chilometri nel ciclo WLTP. Grazie alla ricarica rapida, inoltre, basteranno 26 minuti per ricaricare all’80% la batteria.

La Grandland non sarà solo elettrica: il nuovo modello di Opel, infatti, è atteso sul mercato anche in versione Plug-in Hybrid, con possibilità di sfruttare fino a 85 chilometri di autonomia in modalità a zero emissioni, con il solo motore elettrico attivo. Ci sarà spazio anche per la versione Hybrid con tecnologia a 48 volt, che sfrutterà l’elettrificazione per tagliare consumi ed emissioni.

Il nuovo SUV di Opel sarà lungo 4,65 metri, con un passo di 2,784 metri e un bagagliaio di 550 litri. Nell’abitacolo, invece, ci sarà spazio per un display touch da 16 pollici a sviluppo orizzontale e leggermente orientato verso il guidatore, per la gestione del sistema di infotainment, oltre a un quadro strumenti digitale posizionato dietro al volante. Spazio anche agli ADAS, con una ricca dotazione di serie e con la possibilità di richiedere il sistema Intelli-Drive 2.0, con sistemi di assistenza alla guida per il cambio di corsia e l’adattamento della velocità.