Il mercato dei SUV usati non smette di conquistare una fetta rilevante di automobilisti. Per quanto riguarda l'Italia, un modello spicca sulla concorrenza

Possenti, spaziosi e pronti a ogni evenienza. Così come dominano il mercato delle auto di prima mano, anche i SUV usati fanno gola ai conducenti. Da padri (o madri) di famiglia ai semplici amanti delle escursioni off-road, le qualità intrinseche dei mezzi a ruote alte suscitano riscuotono interesse in diverse parti del mondo.

In Europa conquistano sempre maggiore terreno. Se restringiamo lo zoom sull’Italia un modello spicca in termini di vendite sul resto della concorrenza, un portacolori nazionale, che presto cederà il passo a un’attesa erede.

I preferiti dagli italiani

In quarta posizione, lo studio di Carfax colloca la Volkswagen Tiguan e la Nissan Qashqai, con il 7% di quota. Sul secondo gradino del podio, appaiate al 9%, due esponenti di Stellantis, la Jeep Renegade e la Fiat 500X. Benché sia stata ufficialmente tolta dalla produzione, la 500X, Sport Utility compatta e versatile, ha riscosso ampio successo negli anni. E il nuovo attestato di interesse conferma l’appeal, mai venuto a mancare.

Allora, perché ha salutato i battenti? Il vero motivo risiede nella strategia di elettrificazione attuata dal gruppo diretto da Carlos Tavares. Mentre il mercato delle quattro ruote si accinge ad affrontare una profonda trasformazione, il conglomerato ha deciso di concentrare i propri investimenti su vetture a basse e zero emissioni.

Già nel 2025 i vincoli ai quali i Costruttori dovranno ottemperare subiranno una stretta. Questo a meno che l’ACEA non riesca a dissuadere le autorità europee dai piani prefissati. Dopo le parole proferite dal suo presidente, il numero uno del Gruppo Renault Luca de Meo, l’associazione ha lanciato un ulteriore appello. Al momento, le istituzioni si sono astenute dal dare segnali di apertura, ma i possibili effetti sulla manodopera potrebbero spingerli verso miti consigli.

Inoltre, la Fiat 500X faceva parte di una gamma sempre più complessa. Attraverso la relativa uscita di scena, la Casa del Lingotto ha avuto modo di semplificare l’offerta e concentrarsi su esemplari dal valore strategico.

Comanda un’Alfa Romeo

In cima alla classifica dei SUV usati preferiti troneggia l’Alfa Romeo Stelvio, con il 10% del totale. Le linee filanti, l’aggressività contenuta e l’eleganza senza tempo la rendono un oggetto del desiderio per parecchi conducenti. Inoltre, sotto la carrozzeria si nasconde un cuore sportivo.

Unità potenti e un assetto rigido garantiscono un piacere al volante che pochi rivali sono in grado di eguagliare. L’abitacolo costituisce un concentrato di tecnologia, con un infotainment intuitivo e una ricca dotazione di sistemi ausiliari alla guida. Last but not least, il marchio e le qualità intrinseche le permettono di mantenere un valore di rivendita elevato nel tempo.

In tal caso, la storia continuerà, con una nuova generazione, prevista a partire dal prossimo anno. Presso lo stabilimento di Cassino, dove nascerà pure la prossima Giulia. Entrambe basate sulla piattaforma STLA Large. Progettata ad hoc per veicoli strategici premium di grandi dimensioni, accoglierà batterie dalla spiccata densità energetica e propulsori elettrici.

Tornando all’indagine, emerge come la prevalenza dei SUV usati più ambiti siano alimentati a gasolio (63%), seguiti da quelli a benzina (20%), ibridi (9%), elettrici (0,7%) e ad altre tipologie di alimentazione (7%).